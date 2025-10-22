CAF Awards 2025 : Loukman Ashraf Tapsoba, Issoufou Dayo et Blati Touré dans la liste des nominés

La Confédération Africaine de Football (CAF) a révélé la liste des nominés pour les CAF Awards 2025 dans les catégories masculines, mettant en lumière les joueurs, entraîneurs, clubs et sélections nationales qui ont marqué la saison. Dans cette liste, la pépite burkinabè Loukman Ashraf Tapsoba, Issoufou Dayo et Blati Touré y figurent dans cette liste publiée le lundi 20 octobre 2025.

Pour la période allant du 6 janvier au 15 octobre 2025, les performances individuelles et collectives ont profondément influencé le football africain et mondial. Ces nominations distinguent celles et ceux qui ont eu un impact majeur sur le jeu dans le continent.

Dans cette liste de plusieurs catégories, Asharaf Tapsoba figure dans la catégorie des meilleurs jeunes Talents du continent.

Le maestro du milieu burkinabè, Blati Touré et le vice-capitaine Issoufou Dayo figurent sur la liste dans la catégorie du Joueur Interclubs de l’Année.