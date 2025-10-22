CAF Awards 2025 : Loukman Ashraf Tapsoba, Issoufou Dayo et Blati Touré dans la liste des nominés

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 11 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

La Confédération Africaine de Football (CAF) a révélé la liste des nominés pour les CAF Awards 2025 dans les catégories masculines, mettant en lumière les joueurs, entraîneurs, clubs et sélections nationales qui ont marqué la saison. Dans cette liste, la pépite burkinabè Loukman Ashraf Tapsoba, Issoufou Dayo et Blati Touré y figurent dans cette liste publiée le lundi 20 octobre 2025. 

Pour la période allant du 6 janvier au 15 octobre 2025, les performances individuelles et collectives ont profondément influencé le football africain et mondial. Ces nominations distinguent celles et ceux qui ont eu un impact majeur sur le jeu dans le continent.

Dans cette liste de plusieurs catégories, Asharaf Tapsoba figure dans la catégorie des meilleurs jeunes Talents du continent.

Le maestro du milieu burkinabè, Blati Touré et le vice-capitaine Issoufou Dayo figurent sur la liste dans la catégorie du Joueur Interclubs de l’Année.

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 11 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Abdoul Gani Barry

Abdoul Gani Barry

Articles similaires

Le Président du Faso lance le FRSIT 2025, au nom de la Révolution scientifique

il y a 4 heures

Éliminatoires CAN Féminine 2026 : Pascal Sawadogo prêt avec 26 joueuses pour affronter le Togo

il y a 5 heures

Coupe du Ministère des Sports : Voici les champions de la 11ème édition

il y a 7 heures

FRSIT 2025 | Le Capitaine Ibrahim Traoré face aux chercheurs : « Nous sommes beaucoup paresseux »

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page