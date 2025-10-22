Éliminatoires CAN Féminine 2026 : Pascal Sawadogo prêt avec 26 joueuses pour affronter le Togo

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons dames affrontent, le vendredi 24 octobre 2025, l’équipe féminine du Togo dans le cadre du dernier tour éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine. Le sélectionneur Pascal Sawadogo a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point sur la préparation et présenté les joueuses sélectionnées.

Les Étalons dames espèrent décrocher une deuxième qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine au Maroc. Pour cela, l’équipe nationale du Burkina Faso affrontera au dernier tour éliminatoire celle du Togo.

En vue de cette rencontre, Pascal Sawadogo a convoqué 26 joueuses, issues principalement de l’USFA, des Étincelles et de l’AS Douanes, comme la gardienne de but Mariam Ouattara, ou encore Djimiatou Zongo du RC Bobo-Dioulasso. Les autres joueuses proviennent de la diaspora.

« C’est la volonté qui compte »

Pour cette rencontre à venir, l’encadrement technique n’a pas pu respecter le programme de préparation initial. Deux matchs amicaux prévus contre le Bénin et le Mali n’ont pas pu se tenir. « Lors du dernier regroupement, nous avons débuté le 14, soit à dix jours du match.

Pour moi, c’est la volonté qui compte et la préparation mentale. Nous n’avons pas joué contre des équipes féminines, mais nous avons quand même affronté des garçons ici entre nous. Ce qui importe, c’est la qualité de l’adversaire et la performance des filles sur le terrain. Sinon, pour la préparation, je pense que les conditions sont acceptables », estime Pascal Sawadogo. Dans le passée, l’équipe avait rencontre quelques difficultés dans sa préparation.

Il promet de tout donner avec ses joueuses afin d’arracher une deuxième qualification à la Coupe d’Afrique féminine. Pascal Sawadogo avait réussi à qualifier le Burkina Faso pour la première fois à la CAN en 2022 au Maroc. Mais, les filles n’avaient pu se qualifier pour l’édition suivante. C’est la troisième année consécutive que le Maroc accueillera cette compétition.