Coupe du Ministère des Sports : Voici les champions de la 11ème édition

Les finales de la 11ème édition de la Coupe du Ministère en charge des Sports, en football, en volleyball et en pétanque, se sont disputées le mardi 21 octobre 2025, à Ouagadougou. Cette compétition inter-ministères et institutions du secteur s’est tenue sous le thème « Le sport pour tous pour une population saine et productive ». Pour cette année encore, trois disciplines sportives ont été concernées par l’événement.

​Au terme des différentes finales, les principaux vainqueurs ont été le Ministère en charge de la Défense en volleyball, celui des Sports en Maracaña et l’ASCE-LC en pétanque. La dernière finale de cette édition a concerné le volleyball. Elle a opposé l’équipe du Ministère en charge de la Défense à celle du Ministère de la Sécurité. Elle a été remportée par le Ministère en charge de la Défense. Cette victoire met fin à une série d’invincibilité du Ministère en charge de la Sécurité.

​En football, le Ministère en charge des Sports a pris le dessus en cette finale, sur celle de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) par 3-0. L’équipe du Ministère des Finances, quant à elle, s’est imposée également par 3-0 face au Ministère en charge de l’Environnement pour s’offrir la troisième place au classement.

​En pétanque, c’est l’ASCE-LC qui est sacrée championne à l’issue de sa victoire 13-10 face au Ministère de l’Urbanisme. Par ailleurs, chacune des équipes sacrées championnes est repartie avec le trophée de vainqueur, une enveloppe de 300 000 FCFA, des médailles d’or, des ballons et des maillots. Les équipes classées 2ème ont reçu chacune 200 000 FCFA en plus des gadgets. Des prix spéciaux ont également été décernés aux différents ministères et aux meilleurs de l’édition.

​L’objectif de cette compétition est d’encourager la pratique du sport, contribuer à la prévention de certaines maladies, renforcer la productivité au travail et favoriser l’esprit d’équipe et la performance du service public selon le Ministre en charge des Sports, Roland Somda.

« Le thème retenu cette année résume admirablement notre vision commune : une nation en bonne santé est une nation plus efficace, plus productive et plus épanouie. Encourager la pratique du sport, c’est investir dans la prévention des maladies, renforcer la productivité au travail et favoriser l’esprit d’équipe et la performance du service public », a-t-il expliqué.

​Pour cette édition, l’innovation a été l’intégration du statut d’Homme du Match, une initiative qui a récompensé l’effort individuel tout en stimulant l’engagement collectif. « Nous organisons cette édition dans un contexte de rationalisation des ressources, de défis sécuritaires et de lutte pour la souveraineté nationale.

Mais c’est précisément dans ces moments que le sport révèle sa force : celle de rassembler, de restaurer la confiance et de rappeler que le Burkina Faso demeure debout, digne et résilient », a conclu le Ministre.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24