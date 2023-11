La 9e édition de la Coupe du ministère couronne les champions du sport pour tous

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les finales de la 9e édition de la Coupe du ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi se sont disputées le jeudi 16 novembre 2023 au sein de l’Institut des sciences des sports et du développement humain (ISSDH) de Ouagadougou. Trois disciplines ont été retenues pour cette édition.

La suite après cette publicité

Au volleyball, les travailleurs du ministère de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) affrontaient ceux du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (MATDS). L’équipe du MATDS, vainqueur des quatre dernières éditions en volleyball, se présentait avec le statut de favori. Et il n’y a pas eu véritablement d’opposition face à l’équipe du MSJE. Le MATDS s’est imposé sur le score de 3 sets à 0 lors de cette finale qui se jouait en sets gagnants à 15 points.

« Nous avons demandé à nos joueurs de mettre la pression, de jouer très haut en défendant très bas. Ce qui a permis à notre équipe de mettre en difficulté l’adversaire », souligne Germain Ouédraogo, capitaine de l’équipe du MATDS. Au Maracana, le trophée est revenu à l’équipe de la garde de sécurité pénitentiaire (GSP) qui est venue à bout de celle du ministère de l’environnement lors de la séance des tirs au but.

Des moments de communion

Mais le plus important reste l’esprit de communion, selon Blaise Somé, le capitaine de l’équipe du ministère en charge de l’environnement. « C’est une belle initiative. Cela nous a permis de nous frotter entre nous, d’abord au sein de notre ministère parce qu’il y a plusieurs directions générales, on a constitué l’équipe et cela a permis de se rencontrer. On a rencontré des fonctionnaires d’autres ministères. Il faut continuer parce que ça permet à tout le monde de jouer », estime Blaise Somé.

Au jeu de pétanque, l’équipe de l’Assemblée législative de Transition a pris le dessus sur celle de la commune de Ouagadougou. Les vainqueurs sont repartis avec la somme de 200 mille francs CFA. Aboubakar Savadogo, le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, a assisté impuissant à la défaite de son équipe en finale. Mais pour lui, il y a eu du fair-play.

Encourager la pratique du sport

« Ce soir, la finale au volleyball, le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi n’a pas perdu mais a laissé la place au ministère de l’administration territoriale et de la sécurité pour qu’on encourage les autres à s’inscrire les autres années », plaisante Aboubakar Savadogo.

Pour lui, cette Coupe du MSJE a pour but d’inciter la population burkinabè à se mettre au sport pour tous afin de rester en bonne santé. « Il faut qu’on encourage nos compatriotes à se mettre au sport pour tous. Ce n’est pas du sport de compétition, c’est du sport pour se maintenir. Et toutes les personnes en ont besoin. Cela contribue à la santé de la population », promet Aboubacar Savadogo. Pour lui également, cette compétition entre dans le cadre de la culture de la cohésion sociale.

Écouter l’article

publicite