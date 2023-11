Burkina Faso # Guinée Bissau (1-1) : « C’est une déception » (Hubert Velud)

publicite

Les Etalons ont fait match nul (1-1) contre les Djirtus de la Guinée Bissau le vendredi 17 novembre 2023, au Grand Stade de Marrakech. L’entraîneur Hubert Velud apprécie le contenu du jeu mais regrette les occasions manquées.

« C’est une déception. On voulait vraiment gagner ce premier match », a regretté Hubert Velud, à l’issue de la rencontre entre le Burkina Faso et la Guinée Bissau. Les Étalons ont encaissé un but à la 20e minute de jeu (1-0). Ce qui a obligé les joueurs à réagir.

« Maintenant, je suis très satisfait de la réaction des joueurs après l’ouverture du score de la Guinée Bissau. Après, il fallait réagir. Il y a eu une réaction même avant la mi-temps. En première mi-temps, comme l’a dit Bertrand, on a eu énormément de situations assez dangereuses, notamment beaucoup de centres. J’ai noté une quinzaine de centres. Pas assez de qualité malheureusement pour marquer le but », constate avec tristesse Hubert Velud.

Un manque de réalisme

En deuxième période, l’équipe burkinabè a maitrisé le jeu sans pouvoir marquer un deuxième but. Si les Étalons n’ont pas gagné, Hubert Velud salue la prestation des jeunes. « On a manqué de réalisme devant le but mais satisfait quand même de la prestation et de la réaction de l’équipe », résume Hubert Velud.

Les Étalons doivent s’imposer mardi 21 novembre pour éviter de se faire distancer par les autres adversaires dans ces qualifications à la Coupe du monde. Cette rencontre se joue contre l’Éthiopie. Pour y arriver, Hubert Velud tire des leçons du premier match face à la Guinée Bissau.

« Mardi, on va essayer de se reposer sur ce qu’on a fait de bien aujourd’hui. C’est important. Il y a eu beaucoup de bonnes choses au niveau du contenu. Il faut qu’on continue dans ce schéma. Et après, il faut qu’on trouve la faille pour marquer ce but qui va nous libérer », estime Hubert Velud. Contrairement à la rencontre face à la Guinée Bissau, il espère que les Étalons marqueront en premier pour mieux contrôler le match.

