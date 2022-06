Préparation CAN féminine 2022 : La galère des Étalons dames !

L’équipe nationale féminine du Burkina Faso participe pour la première fois à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Cependant, pour une première, l’équipe nationale dame ne semble pas bénéficier des conditions idéales pour préparer cette aventure.

Depuis la fin du mois de mai, les Etalons dames sont en internat pour préparer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022. C’est une partie du programme établi par le sélectionneur national Pascal Sawadogo. La deuxième phase du programme prévoit des stages à l’extérieur du pays. Cependant, aucun écho au niveau de l’équipe nationale féminine qui patiente toujours.

En effet, deux stages étaient prévus. Le premier devait se tenir au Nigeria. Vu le chronogramme établi, il sera difficile à l’heure actuelle de faire ce déplacement. Il reste un autre stage prévu pour la Tunisie. L’équipe nationale féminine du Burkina Faso aurait dû se rendre au Togo pour deux matchs amicaux. Mais, elle ne pourra pas honoré cette invitation.

Les sélectionneurs dépensent de leur propre poche

Interrogé sur le sujet, Pascal Sawadogo est peu bavard. Mais, il affirme avoir transmis le dossier à la Fédération burkinabè de football (FBF) et attend juste que les décisions soient prises pour s’exécuter. « Je pense que le dossier se trouve au niveau du ministère », s’explique Pascal Sawadogo. C’est tout.

Même si l’équipe nationale est en internat, certains moyens manquent. Le sélectionneur est parfois obligé de mettre la main à la poche pour acheter des jus pour les joueurs. De passage lors d’une séance d’entraînement, nous avons pu faire le constat.

L’entraîneur principal de sa propre poche a payé des pommes pour les joueuses. Une habitude. « Tu as acheté avec tout ce que je t’ai donné ? Et demain, on fait comment ? », plaisantait le sélectionneur avec le chargé de matériels.

Le dimanche 12 juin 2022, l’équipe devait disputer un match amical. Mais, aucun n’arbitre n’était prévu. C’est finalement les arbitres qui ont dirigé un match de D3 qui ont été sollicités pour diriger le match des filles.

Aucune prime

Depuis leur qualification, l’équipe féminine n’a reçu aucune prime. Pas de prime de qualification ni de primes de victoire. La qualification des Etalons dames remontent à février 2022. Mais ces filles n’ont reçu aucune prime.

Contrairement à l’équipe A chez les hommes où les primes de qualifications, de sélections et de matchs sont connues à l’avance, ce n’est pas encore le cas chez les filles. Cette situation rappelle le cas des Etalons U20 qui n’avaient reçu aucune prime lors du tournoi UFOA B au Togo.

Lorsque que la question a été évoquée, le ministère avait expliqué cela par le fait qu’il ne souhaitait pas que « les enfants » manipulent de fortes sommes d’argent hors du pays. Pourtant, cela est souvent nécessaire pour ramener des souvenirs. La CAN féminine est prévue au Maroc au moi 2 au 22 juillet 2022. Le Burkina Faso affronte le pays hôte, le Sénégal et l’Ouganda.

