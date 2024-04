Coopération bilatérale : Dr Apollinaire KYÉLÈM de TAMBÈLA en visite de travail et d’amitié en Iran

publicite

Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson KYÉLÈM de TAMBÈLA, effectue une visite de travail et d’amitié en République islamique d’Iran, du 24 avril au 1er mai 2024.

Au cours de sa visite, le Chef du Gouvernement rencontrera plusieurs personnalités iraniennes dont le Président iranien, Ebrahim RAÏSSI, pour discuter des questions d’intérêt commun, à savoir la défense, l’économie et les finances, les échanges commerciaux, la promotion des investissements. Les deux parties discuteront aussi des questions de l’artisanat, de l’industrie, de l’agriculture, de la santé, etc.

Il est à souligner que, lors de cette visite de travail et d’amitié, le Premier ministre assistera aux cérémonies d’ouverture du 2ème Forum économique Iran-Afrique et de Iran Expo 2024. Dr KYÉLÈM de TAMBÈLA livrera également une communication dans une université iranienne et assistera à une série d’évènements culturels et touristiques pour mieux comprendre la culture et l’histoire iraniennes.

Dans son agenda, il est prévu aussi une rencontre avec la communauté burkinabè vivant en République islamique d’Iran. Cette visite de travail et d’amitié est une occasion pour renforcer les relations bilatérales entre le Burkina Faso et l’Iran et elle ouvrira de nouvelles perspectives de coopération.

Source : DCRP/Primature

