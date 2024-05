SNC Bobo 2024 : 27 acteurs et partenaires du secteur culturel décorés

publicite

27 acteurs et partenaires techniques et financiers du secteur culturel ont été décorés à l’occasion de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le vendredi 03 mai 2024 à Bobo-Dioulasso.

A l’occasion de la 21e édition de la biennale nationale de la culture, l’État burkinabè a bien voulu reconnaitre le mérite des femmes et des hommes intervenant dans le secteur de la culture en qualité d’acteurs ou de partenaires.

Ainsi, ont été distingués 27 acteurs dont un (01) récipiendaire dans l’Ordre de l’Etalon, au grade d’Officier et Vingt-six (26) récipiendaires dans l’Ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. Pour Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre de la communication, de la culture, des Arts et du Tourisme, cette reconnaissance doit être perçue comme le couronnement du don de soi et de l’ardeur au travail des personnes célébrées.

« Elle est le symbole de la satisfaction de l’État vis-à-vis des services rendus, en même temps qu’elle interpelle les récipiendaires sur leur engagement futur, pour demeurer des modèles, en incarnant les valeurs de probité et de sacrifice pour la nation », a-t-il laissé entendre.

Une mention spéciale a été faite au Pays invité d’honneur de cette 21e édition de la SNC, représenté par une forte délégation avec à sa tête, le Colonel Major Abdouramane Amadou, ministre en charge de la culture nigérienne. L’officier nigérien a été donc élevé à titre exceptionnel au grade de chevalier de l’ordre de l’Étalon.

« C’est plutôt une décoration du Niger à travers ma modeste personne, une reconnaissance de nos actions principalement dans le domaine de la culture. C’est vraiment une fierté pour nous d’être décorés. C’est aussi l’affirmation de la fraternité qui lie nos deux pays et surtout les actions que nous comptons mener dans le cadre spécifique de la culture pour le bonheur de nos peuples », a exprimé le Colonel Major Abdouramane Amadou après avoir reçu la reconnaissance.

En plus du ministre nigérien de la culture, l’artiste malien Cheick Amadou Tidiane Seck, a été fait chevalier de l’ordre mérite des lettres des arts et Communication avec agrafe musique et danse. Pour Bintou Diallo, un national, promue dans l’ordre du mérite des lettres, des arts et de la Communication, c’est un sentiment de reconnaissance. « Je ne suis certainement pas la seule qui mérite d’être décorée aujourd’hui. Ça me rend fière et ça me donne le sentiment que je dois faire davantage pour mon pays et ma culture », a-t-elle exprimé.

Selon l’opérateur économique, El Hadj Al Hassane Sienou, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-Bassins, également récipiendaire, la semaine nationale de la culture fait vivre la région de haut bassin. Aux autorité du Burkina Faso, il a exprimé sa reconnaissance au nom de l’ensemble des acteurs économiques de la région et du Burkina Faso.

« À travers cette médaille que je porte, c’est l’ensemble des opérateurs économiques de notre région et du Burkina Faso qui ont été récompensés par le mérite de leur implication à accompagner dans la réalisation et dans l’atteinte des objectifs de la Semaine nationale de la culture », a-t-il souligné.

Akim KY

Burkina 24

