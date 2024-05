Burkina Faso : Des journalistes et communicateurs à l’école de la nutrition

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministère en charge de la Santé à travers le Secrétariat Technique chargé de la multisectorialité pour la nutrition a tenu une rencontre d’échanges avec des journalistes et communicateurs sur les enjeux de la nutrition au Burkina Faso, ce vendredi 3 mai 2024. Une rencontre au cours de laquelle des orientations sur les sources d’information fiables en matière de nutrition ont été étalées aux Hommes de médias.

La suite après cette publicité

« Il n’est pas rare de voir souvent des invités sur les plateaux télé parler de la nutrition sans pour autant maîtriser leurs sujets », selon le constat du Secrétariat Technique chargé de la multisectorialité pour la nutrition du Burkina Faso. C’est une réalité que ce département veut éradiquer en passant par les Hommes de médias.

C’est pourquoi ce vendredi 3 mars 2024 il a tenu une journée de formation. « Nous avons organisé cette activité pour que la plupart des Hommes de médias aient un aperçu de la situation nutritionnelle. Vous aurez remarqué que beaucoup de personnes que vous recevez sur vos plateaux, beaucoup d’informations qui circulent qui contiennent des désinformations.

Il y a beaucoup de personnes qui s’improvisent, qui n’ont pas la qualification qu’il faut et viennent donner des informations », a déploré Ella Compaoré, secrétaire technique chargée de la multisectorialité pour la nutrition.

Concrètement c’est pour interpeler les médias sur les sources fiables d’information qu’ils choisissent selon la secrétaire technique. « Nous voulons voir avec vous pour que vous puissiez voir comment designer nos collaborateurs afin que l’information vraie soit donnée à la population. Il faudrait que l’information vraie puisse être donnée pour promouvoir la santé de notre population. C’est essentiellement lorsque vous voulez faire des écrits ou inviter des gens c’est de nous approcher », a-t-il ajouté.

Au Burkina Faso, selon le rapport de l’enquête nutritionnelle nationale (ENN) de 2021, les prévalences de la malnutrition aiguë, de la malnutrition chronique et de l’insuffisance pondérale au plan national, étaient respectivement de 9,7 %;21,6% et 17,5 %. En plus, environ 26 000 enfants meurent chaque année de la malnutrition (UNICEF, 2021). Le pays a adopté la Politique Nationale Multisectorielle de Nutrition (2020-2029) assortie d’un Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition (2020-2024).

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite