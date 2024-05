Prix spéciaux SNC 2024 : Le Fonds de Développement Culturel et Touristique récompense dans trois catégories

publicite

Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) a offert 03 prix spéciaux, d’une valeur cumulée de 3 millions FCFA, à des acteurs culturels à l’occasion de la cérémonie de remise des prix spéciaux de la 21ème édition de la Semaine Nationale de la culture, le vendredi 03 mai 2024 à Bobo-Dioulasso.

Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) à lui seul a offert trois prix spéciaux d’une valeur cumulée de 3 millions FCFA, dans trois catégories à l’occasion des compétitions dans le cadre de la 21ème édition de la Semaine Nationale de la Culture, SNC Bobo 2024.

Il s’agit des prix spéciaux Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) : dans la catégorie Arts culinaires, discipline plat lourd d’une valeur de 1 000 000 FCFA, remporté par Madame Midjour/Soulama Catherine de la province de la Comoé, avec son plat de « Tô de riz rouge à la sauce de sésame » pour l’utilisation exclusive des denrées locales et les qualités nutritionnelles des mets présentés.

Dans la catégorie Arts plastiques, discipline peinture d’une valeur de 1 000 000 FCFA, remportée par Ouédraogo Puitba pour son œuvre « la reconquête et le droit du peuple ». En plus de sa créativité, la finesse dans l’exécution, c’est l’œuvre qui exprime le mieux la résilience, la cohésion sociale et la paix ;

Et enfin dans la catégorie Arts du Spectacle, discipline Danse traditionnelle pool jeune, d’une valeur de 1 000 000 FCFA, revenue à la Troupe CE MILLE CDEJ BF Du Houet, pour la qualité du spectacle avec un message bien perceptible sur la résilience, la cohésion sociale et la paix.

À travers ce geste, le Fonds de Développement Culturel et Touristique réaffirme son engagement à soutenir les créateurs et promoteurs du secteur de la culture et du tourisme. Ainsi, pour un grand rendez-vous culturel comme la Semaine nationale de la culture le FDCT ne pouvait pas rester en marge selon Fiohan Caryne Traoré/Bénila, Directrice générale dudit Fonds.

Aussi dit-elle, le choix des trois disciplines primées répond à des objectifs clairs. « Nous avons choisi la discipline peinture, parce que la peinture est un véritable cadre d’expression de nos sentiments de notre état d’être, mais qui n’est pas véritablement promue. Pour la discipline danse traditionnelle pool jeune qui a été accompagnée par le FDCT, notre objectif en accompagnant cette discipline, c’est de susciter les talents culturels au niveau des jeunes dans le but d’assurer la relève. Et la discipline arts culinaires dans l’objectif de promouvoir les mets locaux », a-t-elle souligné.

Les acteurs qui ont bénéficié des prix spéciaux du Fonds sont parmi les lauréats les plus chanceux et les plus heureux, car la cagnotte est parmi les plus élevées des récompenses attribuées aux lauréats des prix spéciaux. Pour Mme Midjour/Soulama Catherine de la province de la Comoé, lauréate de la catégorie arts culinaires, c’est une grande reconnaissance envers le FDCT.

Selon ses dires, le prix lui servira de faire la promotion du riz local dont elle se positionne comme une ambassadrice et aussi elle compte se servir de la récompense pour booster les activités des femmes productrices du riz local.

« Nous remercions le Fonds de Développement Culturel et Touristique pour l’intérêt porté à l’art culinaire. On les remercie pour avoir pensé aux produits locaux. Ce prix va m’aider à faire la promotion du riz local. En plus, ça va me permettre d’aider ces femmes qui cultivent ce riz ne serait-ce qu’en achetant de la semence pour elle pour que chacune d’elle puisse intégrer ce riz dans sa rizière à la saison prochaine », a exprimé Mme Midjour/Soulama Catherine.

Au total, 45 prix spéciaux dans 17 catégories d’une valeur globale de plus de 15 400 000 FCFA, ont été offerts pour cette 21eme édition de la Semaine nationale de la culture. Le parrain de la cérémonie de remise des prix spéciaux, le Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée Législative de Transition (ALT), n’a pas manqué de saluer les acteurs culturels qui font montre d’une grande résilience à travers la création artistique.

Akim KY

Burkina 24

