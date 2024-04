Forum National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA 2024) : Le mérite de plusieurs acteurs reconnu

Le mérite de plus d’une dizaine d’acteurs a été reconnu le mercredi 24 avril 2024, en marge de la 4ème édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA). L’idée derrière cette nuit de reconnaissance a été de saluer le travail de ces acteurs mais également les inviter à maintenir le cap de l’excellence.

Le Forum National de l’Eau et de l’Assainissement 2024 a pour ambition de réfléchir à des solutions idoines pour l’eau et l’assainissement au Burkina Faso. Les acteurs de ce secteur ne sont pas restés en marge. Le ministère de tutelle a décidé d’honorer ceux qui se sont le plus illustrés dans ce domaine.

14 dossiers répartis en 6 catégories ont été reçus pour cette nuit de reconnaissance. 6 lauréats sont repartis avec des trophées. Les catégories concernées ont été la valorisation et l’innovation locales, la promotion de l’assainissement et des bonnes pratiques d’hygiène, la valorisation des ressources en eau, la pratique innovante, les acteurs de la presse, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux personnes déplacées.

Selon le représentant du ministre en charge de l’eau, Roger Baro, le chef de cabinet Ousmane Bawar, cette distinction est la consécration d’un sacrifice consenti par ces Hommes au fil des années au profit du secteur.

« Ces efforts méritent d’être reconnus à leur juste valeur. La reconnaissance du mérite et l’honneur fait à ces hommes et femmes, au regard de vos efforts demeureront toujours insuffisants pour exprimer l’ampleur de ce que la nation entière vous doit. Néanmoins, ce que nous avons de plus chers pour exprimer notre gratitude sont ces mots», a-t-il déclaré. Dans la catégorie Presse, le journaliste de la télévision Burkina Info, Abel Yerbanga est reparti avec un trophée, grâce à son œuvre qui traite de la gestion des latrines à Ouagadougou.

C’est un prix qu’il dit recevoir avec beaucoup de joie. C’est en même temps une invite à plus d’intensité dans la sensibilisation sur la question au regard des chiffres alarmants. « C’est un sentiment de joie de recevoir ce prix. Ouagadougou est une grande ville et avoir des latrines dans la ville c’est difficile. Les quelques unes qui sont là ne sont pas dans des conditions d’hygiène adéquates. Nous en tant que journalistes qui nous intéressons à la question d’assainissement, nous allons continuer dans cette dynamique en sensibilisant toujours», a dit Abel Yerbanga.

Outre les 6 prix, les partenaires ont participé à la nuit de reconnaissance en décernant 15 prix spéciaux à d’autres acteurs qui se sont illustrés. Tous les 6 prix ont reçu une enveloppe de 500 000F CFA. Les prix spéciaux ont eu droit à des enveloppes de 250 000F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

