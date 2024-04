FNEA 2024 : Fin d’une 4ème édition pour une gestion adéquate de l’eau et l’assainissement

publicite

72h après, le 4ème Forum National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) a refermé ses portes ce mercredi 24 avril 2024, avec des recommandations à la clé. 750 participants notamment des experts de l’environnement, de l’agriculture, des cadres et retraités du secteur ont réfléchi sous 7 sous thèmes pour ressortir des recommandations et une résolution.

« Eau : Facteur de Résilience, de Paix et de Développement », c’est le thème des travaux de ce FNEA tenu du 22 au 24 avril 2024 dans la salle de conférences de Ouaga 2000. Il s’est tenu avec pour objectif d’assurer la mobilisation citoyenne et populaire, au-delà du cercle restreint des professionnels et décideurs ainsi que le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso.

Après trois jours de réflexion, les acteurs ont mis des recommandations sur la table. Il s’agit entre autres de mettre en place un dispositif de suivi des recommandations, d’élaborer des outils d’élaboration et du dispositif d’intégration dans l’approche NEXUX au niveau national et local, encourager la prise en compte du traitement des eaux usées dans la mise en œuvre des projets d’assainissement, d’accélérer la mise en place d’un groupe d’experts chargé de la mobilisation des fonds. Et toutes ces recommandations ont conduit à une résolution d’encourager la concertation entre les acteurs.

Pour le représentant du président du comité d’organisation, Bouraima Kouanda avec ces recommandations et résolutions, « on peut affirmer que c’est un défi relevé avec brio ». « Je voudrais exprimer ma satisfaction pour le défi relevé grâce aux efforts de tous. 8 commissions ont été mises en place pour ce travail.

Ils ont travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que le forum réussisse. Le Forum a rempli son contrat d’objectif. Il nous a permis de partager des expériences en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement», a-t-il déclaré au nom du ministre.

Ce quatrième rendez-vous a été placé sous la présidence du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. En son nom, le directeur du cabinet du ministère en charge de l’eau Ousmane Bawar a salué la pertinence des recommandations mises sur la table. Il a promis de veiller à leur mise en œuvre pour une bataille de l’eau réussie.

« Vous avez pu établir des diagnostics de la situation et dégager des solutions. Cela me réconforte dans ma position. Je prends bonne note de votre engagement. Je m’engage à une mise en œuvre diligente de la bataille de l’eau, j’y apporterais une attention particulière », a-t-il promis. Ce forum s’est également tenue en marge de la 10ème édition du Forum mondial de l’eau qui se tiendra, à Bali (Indonésie) du 18 au 25 mai 2024.

