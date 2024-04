Solidarité : African Initiative offre 200 sacs de riz aux veuves des forces combattantes

publicite

L’Association russo-burkinabè African Initiative a offert 200 sacs de riz à la Fondation Cheikh Moaze pour la cohésion sociale, la paix et la bienfaisance, le mercredi 24 avril 2024, à Tanghin, au siège de la Fondation.

Ce don de l’Association African Initiative à la Fondation Cheikh Moaze pour la cohésion sociale et la bienfaisance sera distribué aux veuves des forces combattantes tombées sur le champ d’honneur et des personnes vulnérables.

La répartition se fera comme suit : 39 sacs au profit des veuves des militaires, 37 sacs pour des veuves des gendarmes, 37 sacs pour des vœux policiers, 37 autres sacs pour des veuves des VDP et les 50 autres sacs restants sont destinés aux personnes vulnérables.

Anastasie Naré, bénéficiaire a laissé entendre que ce geste est le bienvenu, car il arrive à un moment où elles en avaient le plus besoin. Aussi, a-t-elle remercié l’Association African Initiative et la Fondation Moaze pour ce geste de générosité à leur égard. «Nous sommes contentes de ce don. Nous sommes dans le besoin, ça va beaucoup nous aider. Nous souhaitons que la collaboration russo-burkinabè soit vraiment solide», a-t-elle émis.

Le Cheikh Aly Taonsa, représentant du Cheikh Moaze Ouédraogo a noté que ce don de l’Association russo-burkinabè African Initiative vient les enlever une épine aux pieds. «African Initiative a posé un acte en faveur des personnes vulnérables et cela est louable, et va dans le sens de l’engagement de la Fondation Cheick Moaze. Nous leur donnons notre bénédiction et nous les encourageons à continuer dans ce sens», a-t-il dit.

De l’avis du président de African Initiative, Soumaila Ayo Azenwo venir en aide aux veuves des forces combattantes est un acte citoyen que tout un «chacun qui a un peu (de moyens, ndlr) doit pouvoir partager avec les autres».

«C’est ça qui sous-tend notre participation avec la Fondation Cheikh Moaze pour soutenir un tant soit peu ces veuves des VDP, des FDS et leurs orphelins», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Soumaila Ayo Azenwo a appelé les citoyens burkinabè à penser très souvent aux personnes vulnérables afin d’atténuer la situation humanitaire au Burkina. C’est dans ce sens qu’il a fait savoir que leur Association a décidé chaque mois dès qu’ils ont des ressources de poser de pareils actes de générosité.

«Nous avons en programme chaque mois de venir au secours de certaines couches vulnérables de la société (…). Ce mois, nous sommes avec la Fondation Cheikh Moaze, le mois prochain peut-être on va se retrouver ailleurs pour soutenir d’autres personnes vulnérables», a-t-il conclu.

