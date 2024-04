Ouagadougou : L’association russo-burkinabè African Initiative forme des élèves du Lycée municipal Rimvougré en cas d’accident

publicite

L’Association russo-burkinabè African Initiative était au Lycée municipal Rimvougré de Ouagadougou, le mercredi 24 avril 2024, pour une séance de formation en gestes du premier secours en cas d’accident. Dr Grégory a enseigné les gestes qui sauvent en cas d’accident aux élèves dudit Lycée.

Dr Grégory et son équipe apprennent des gestes de premier secours en cas d’accident au Lycée municipal Rimvougré de Ouagadougou. C’est dans une salle de classe pleine à craquer que la séance s’est tenue.

D’entrée de jeu, Dr Grégory a expliqué aux élèves qu’il est nécessaire pour eux de savoir aider leurs camarades et leurs parents en cas d’accident. « Vous devez donc savoir comment administrer les soins de premier secours et c’est ce que nous allons voir ce soir », a-t-il dit aux élèves. Après cette séance de briefing, Dr Grégory a demandé « un cobaye » pour mieux approfondir son cours.

En cas d’accident de tout genre, il est important de s’assurer d’abord que le périmètre dans lequel se trouve la victime ne constitue pas un danger pour le secouriste lui-même. « La première des choses qu’il faut faire pour une personne en danger est d’abord de s’assurer qu’il n’y a pas un incendie, une décharge électrique ou toute autre chose qui peut porter préjudice au secouriste que vous êtes avant d’intervenir », a-t-il expliqué.

Il a poursuivi qu’il faut « se rassurer que la victime respire ou a un pool et cela se fait en regardant les mouvements de la poitrine ou en tâtant la poignée de la main avec les deux doigts » démontre le Dr à travers des gestes bien précis.

La séance de Dr Grégory a essentiellement porté sur les premiers soins à administrer à une personne inconsciente en cas de noyade, d’électrocution ou en cas d’évanouissement. Ce dernier cas a beaucoup retenu l’attention des élèves car les scènes d’évanouissement sont récurrentes dans les établissements scolaires de la capitale burkinabè.

« Les cas de perte de connaissance surviennent beaucoup à l’école et nous avons du mal à aider nos camarades et ceci va nous aider », a fait remarquer Dabré Rabiatou, élève de la 4e A, bénéficiaire de la formation. « L’association russo-burkinabè African Initiative nous a appris beaucoup de choses et je trouve que c’est une bonne initiative »,a-t-elle ajouté.

Selon Ouédraogo Axel, élève de la Seconde A4 « en tant qu’élève ce cours est important parce qu’au cours des activités, on peut avoir des accidents et cette formation peut nous permettre de sauver des vies ». Dr Grégory a offert un tensiomètre, des consommables médicaux et des produits pharmaceutiques composés à la pharmacie du Lycée municipal Rimvougré pour la prise en charge des soins de premier secours en cas d’accident.

