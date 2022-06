Exploitation artisanale de l’or dans un contexte sécuritaire difficile : Des acteurs en conclave à Bobo-Dioulasso

0 Partages Partager Twitter

Le ministère des mines et des carrières, à travers le département Agence nationale d’encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, a initié une tournée de rencontre avec les exploitants miniers artisanaux dans les régions du Burkina Faso. Placée sous le thème « l’exploitation artisanale de l’or dans un contexte sécuritaire difficile : défis et perspectives », les concertations entre les acteurs de l’exploitation artisanale des mines des différentes régions continues son bonhomme de chemin. Ce mardi 14 juin 2022, la délégation a déposé ses valises à Bobo-Dioulasso.

La suite après cette publicité

Venus des trois provinces de la région des Hauts-Bassins et des provinces de la région de la Boucle du Mouhoun les exploitants artisanaux et les acheteurs d’or des milieux de l’orpaillage, étaient à Bobo-Dioulasso pour répondre à l’appel du ministère des mines et des carrières à travers son département Agence National d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées (ANEEMAS).

En effet le ministère en charge des mines a entamé une série de rencontres avec les acteurs de l’exploitation artisanale des mines des régions du Burkina Faso. Cette rencontre de Bobo-Dioulasso troisième du genre après Gaoua et Banfora, vise à encadrer le secteur minier artisanal afin de minimiser les problèmes qui surviennent sur les sites d’orpaillage.

Le Secrétaire Général représentant du Gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Sayouba Sawadogo, a fait savoir que cette rencontre s’inscrit dans la lutte contre le terrorisme.

« Nous sommes dans un contexte ou le volet sécuritaire est vraiment menacé. Dans ce sens nous savons bien que ces acteurs miniers sont souvent dans des milieux ou les terroristes peuvent les exploiter de sorte à pouvoir infiltrer et envahir les miniers et de nous attaquer.

Nous avons préféré les rappeler qu’il faut qu’ils fassent en sorte à ne pas être des voix de transmission ou des transitions. Ils doivent pouvoir faire en sorte que ces terroristes ne passent pas par eux pour acquérir des armes tout ce qu’ils peuvent avoir comme or à leur niveau et de les revendre pour acheter des armes et nous attaquer», a-t-il indiqué.

Egalement, il a invité les orpailleurs à passer par la voie légale pour monnayer l’or.

Cependant, bientôt les sites d’orpaillage seront fermés dans tout le territoire national. Le Secrétaire régional du Ministère des mines et des carrières, Moïse Ouédraogo, a relevé que cette période de fermeture sera utilisée pour réorganiser le secteur minier artisanal au Burkina Faso.

« Il faut dégager des axes de réflexions et les définir avec les acteurs. Une chose est de réfléchir avec les acteurs et une autre est d’échanger avec les acteurs pour mieux apprécier ce que nous allons faire sur le terrain », a-t-il précisé.

…venir nous chasser et prendre les sites donner aux blancs sans trouver des solutions…

Le Président régional des Hauts-Bassins des acteurs de l’orpaillage, Drissa Bélem, a salué l’initiative. « L’initiative prise par le gouvernement de nous réunir pour parler de nos problèmes et trouver des moyens pour mieux apaiser l’orpaillage nous va vraiment droit au cœur. Vraiment nous avons beaucoup de problèmes sur les sites miniers de la région. Par exemple, venir nous chasser et prendre les sites donner aux blancs sans trouver des solutions pour nous qui nous débrouillons pour subvenir aux besoins de nos familles », a-t-il déclaré.

Il a profité inviter les orpailleurs à rester vigilant pour réduire l’insécurité sur les sites.

Écouter l’article

publicite