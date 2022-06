0 Partages Partager Twitter

Le ministère des mines et des carrières, à travers le département Agence nationale d’encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, a initié une tournée de rencontre avec les exploitants miniers artisanaux dans les régions du Burkina Faso. Placées sous le thème « L’exploitation artisanale de l’or dans un contexte sécuritaire difficile : défis et perspectives », ces assises visent à repenser la gestion des exploitations minières artisanales afin d’apporter une plus value dans l’économie du Burkina. Après les acteurs du secteur de la région du Sud-ouest, c’est le tour de la région des Cascades d’abriter ces assises ce lundi 13 juin 2022 à Banfora.

Exploiteurs artisanaux, acheteurs d’or des milieux de l’orpaillage, et les tous les acteurs intervenants dans le secteur de la mine de façon artisanale et semi mécanique de la région des Cascades, sont ici réunis pour échanger sur les problématiques de l’orpaillage de la région.

L’idée est du Ministère des mines et des carrières, à travers son département de l’agence nationale d’Encadrement et des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées.

A travers ces tournées régionales, le ministère veut permettre aux acteurs de l’orpaillage de d’exposer leurs préoccupations et proposer des solutions afin de réduire les conflits sur les sites miniers du Burkina. Une chose qui permettra de mieux cadrer le secteur afin qu’il participe à l’accroissement de l’économie nationale.

« Nous allons discuter des problèmes que les orpailleurs rencontrent dans la région des Cascades, notamment les problèmes avec les riverains, les agriculteurs, les éleveurs et aussi ce qu’ils rencontrent comme difficultés avec ceux qui ont des permis d’exploration ou des permis d’exploitation industrielle.

Également les questions sécuritaires seront abordées et nous espérons qu’à la sortie des échanges, nous ayons des propositions qui pourront nous permettre de reformer profondément ce secteur de l’orpaillage », a affirmé le Directeur de Cabinet du Ministère des Mines et des Carrières, Bertin DABIRE.

« Nous avons en collaboration avec notre département de tutelle organisé des concertations régionales pour nous approcher des acteurs terrains, pour qu’ensemble nous puissions discuter des préoccupations majeures de nos sous-secteurs d’activités. Comme vous le savez, aujourd’hui, l’orpaillage est en orbite du fait de son implication dans les questions de la lutte contre le terrorisme, mais également de la cohésion sociale et le vivre ensemble avec les populations riveraines et les sociétés minières.

Il y a un ensemble de difficultés aujourd’hui qui méritent que nous puissions nous parler franchement avec l’administration des mines et les autres structures partenaires. Aussi discuter des solutions qui pourront nous permettre à terme d’éviter ce que nous vivons aujourd’hui.

Au niveau du ministère, nous avons engagé un certain nombre de reformes qui vont permettre d’avoir une exploitation artisanale mieux apaisée mais aussi qui correspond à la réglementation en vigueur. C’est tout le sens de l’organisation de ces concertations régionales », a déclaré Jacob OUEDRAOGO, Directeur Général de l’Agence Nationale d’Encadrement et des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées (ANEEMAS).

Pour les acteurs directs de l’orpaillage artisanal, cette rencontre est une chose qu’ils attendaient. Car cela va leur permettre d’exposer les problèmes quotidiens vécus sur les sites miniers. « Cette rencontre n’est pas la première pour nous car en 2018 ici même à Banfora, on a tenu une rencontre mais toujours ce sont des discours mais rien de concret.

Nous attendons beaucoup de choses. En 2018 on a parlé de négociations mais personne n’a voulu adhérer afin que ce soit le gouvernement ou les acteurs eux-mêmes. Je pense que c’est une erreur qu’on a commise. Cette rencontre est un cadre qui va permettre de rectifier beaucoup de choses », a indiqué Amadou DERRA, PCA Co-EXAV’OR Exploitation Achat et Vente d’Or.

C’est au regard de l’insécurité grandissante sur les sites d’orpaillage que le gouvernement du Burkina par son département des Mines a décidé d’organiser des concertations régionales en vu d’échanger avec les acteurs du secteur de l’artisanat minier. Chose qui, selon eux, va contribuer à réduire les incidents sur les sites d’orpaillage et apporter un plus dans l’économie du Burkina Faso.

