JISSA 2022 : Des aliments sûrs pour une meilleure santé 

0 Partages Partager Twitter

Ce mardi 14 juin 2022, ont été officiellement lancés les travaux de la quatrième Journée Internationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments célébrée en différé à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

La quatrième Journée Internationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments (JISSA) a été célébrée le 7 juin 2022. Le Burkina Faso, pour des raisons internes, la commémore ce mardi 14 juin 2022. Cette année, c’est sous le thème « Des aliments sûrs pour une meilleure santé » que s’articuleront les débats et les travaux de cette journée.

La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour but de prévenir les maladies d’origine alimentaire, d’adopter au quotidien de bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire, de repérer et gérer les risques d’origine alimentaire.

Participeront aux travaux d’échanges et de sensibilisation, les représentants des ministères en charge de l’agriculture, du commerce, de la santé, etc. ainsi que les partenaires techniques et financiers comme l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les ONG nationales et internationales.

Boureima Gnoumou Dissan, représentant le directeur général de la santé publique, a expliqué le bien fondé de cette journée pour les populations et pour les agents de santé qui ont un rôle important à jouer, pouvant participer à l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments.

« La sécurité sanitaire des aliments est au cœur du dispositif de santé parce que, ce que nous mangeons, c’est ce que nous sommes. L’importance de cette journée c’est de permettre aux acteurs directs d’échanger sur le contenu scientifique, de ce qu’est la sécurité sanitaire des aliments mais aussi de permettre de sensibiliser le grand public sur les questions de sécurité sanitaire », a expliqué de prime abord Dissan Boureima.

Il a par ailleurs développé que certains aliments sont impropres à la consommation et sont à l’origine de nombreux problèmes de santé. Outre, il a rappelé l’importance d’adopter des bonnes manières d’où l’importance des travaux de ce jour.

« Tout ce que nous ingurgitons contribue à notre santé ; raison pour laquelle la sécurité des aliments constitue le premier rempart pour les questions de santé. Quand vous regardez les statistiques du cancer de foie, il se révèle que c’est comparable à la distribution de la contamination des céréales à l’aflatoxine quand vous regardez ça dans l’espace.

Ça veut dire qu’à quelque part si nous ne prévenons pas à travers la sécurité sanitaire des aliments, nous aurons des conséquences dramatiques sur la santé des populations. Il faut que nous nous mettions devant pour pouvoir assurer cette qualité des aliments aux consommateurs », a-t-il ajouté plus loin.

La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour slogan : « La sécurité sanitaire des aliments est l’affaire de tous ». Elle a été instituée par l’Organisation des Nations Unies.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

publicite