Protection des enfants : La journée mondiale contre le travail des enfants commémorée ce 14 juin

La Journée Mondiale contre le Travail des enfants est commémorée chaque 12 juin. Pour cette année, le ministère de la fonction publique et de la protection sociale a célébré ladite journée en différé ce 14 juin 2022, à Ouagadougou. Avec pour thème « protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants ». La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du ministre de tutelle Bassolma Bazié et des acteurs œuvrant dans la protection des enfants.

A l’âge où les enfants devraient aller à l’école et se préparer à une vie d’adulte productive, c’est-à-dire entre 5 à 17 ans, ils sont souvent privés de leur enfance. Et pour cause, ces derniers sont obligés de travailler pour survivre et améliorer les revenus de leurs parents. Cet état de fait entraine précocement les enfants dans le monde du travail, mais compromet également leur santé et leur éducation.

Pour lutter efficacement contre ce phénomène qui met à mal l’avenir des enfants, l’Organisation Mondiale du Travail a institué, depuis 2002 une journée mondiale contre le Travail des enfants.

Afin de s’aligner derrière cette cause pour le bien-être des enfants, le Burkina Faso commémore cette journée en différé sur le thème « protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants ».

Pour Bassolma Bazié, ministre de la fonction Publique, du travail et de la protection sociale, plusieurs facteurs sapent les efforts du gouvernement et de ses partenaires. Il a alors cité la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l’insécurité.

« L’insécurité a un impact conséquent sur le tissu économique et a engendré de nombreux défis, notamment les déplacements des laborieuses populations, abandonnant derrière elles tous les biens. La crise sécuritaire a engendré au 31 mars 2022, environ un million huit cent cinquante mille deux cent quatre-vingt-treize (1.850.293) déplacés internes. Parmi eux, les enfants de 5 à 17 ans représentent un taux de 42,02% », a-t-il indiqué.

Dans cette dynamique, Bassolma Bazié a souligné que le gouvernement du Burkina Faso s’est inscrit à l’initiative du Bureau international de travail relative à l’extension de la protection sociale envers les couches vulnérable pour venir à bout du travail des enfants.

Sur le terrain, cette adhésion se définit, toujours des dires de Bassolma Bazié, par des actions concrètes se résumant tout d’abord à la promotion de la scolarisation pour tous, la promotion des cantines endogènes, la construction des salles de classe, la mise en œuvre de la stratégie de l’éducation en situation d’urgence.

Nonobstant ce paramètre, le ministre a rappelé que d’autres actions sont faites sur le terrain afin d’éradiquer le travail des enfants. Il s’agit entre autres de la promotion de l’auto-emploi, la mise en place des fonds d’appui aux initiatives des jeunes, la politique Nationale de Protection Sociale, la prise de mesures sociales tendant à l’amélioration des revenus des ménages telles que la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.

Une journée contre le travail des enfants incluent les enfants. C’est à ce titre que Roukiatou Rouamba, la représentante des enfants, a émis certaines doléances au ministre en charge du travail. En effet, elle a dit espérer que la protection sociale des enfants soit effective. Elle a aussi témoigné sa reconnaissance et sa gratitude à tous ceux œuvrant pour la protection et le bien-être des enfants.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

