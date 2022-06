Patrimoine culturel Africain : Les dernières évolutions en matière de recherches au menu d’un colloque à Ouaga

0 Partages Partager Twitter

Le laboratoire de recherche sur le patrimoine et le développement durable de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) organise du 14 au 17 juin 2022 à Ouagadougou un colloque international sur le patrimoine culturel africain. Placé sous le thème « Patrimoine culturel africain et développement durable en Afrique subsaharienne : état de la recherche et contributions des sciences sociales », ce colloque servira de cadre d’échanges entre praticiens et experts sur le patrimoine culturel qui devront produire à terme à l’endroit des décideurs et des pouvoirs publics, des connaissances sur les corrélations entre le patrimoine culturel et le développement durable en Afrique subsaharienne.

Pour sa première grande activité, le Laboratoire de Recherche sur le Patrimoine et le Développement Durable de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) s’est montré ambitieux en organisant à Ouagadougou ce colloque auquel participent des chercheurs et praticiens de France, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne sur la question du patrimoine culturel africain.

Malgré les efforts des Etats africains et des institutions internationales comme l’UNESCO, les potentialités culturelles demeurent faiblement conservées, valorisées et exploitées. C’est dans un tel contexte que la recherche scientifique est interpellée pour apporter des lumières qui serviront à mieux développer ce potentiel.

« L’initiative d’organiser un atelier international de partage de connaissances s’inscrit dans une telle démarche. Elle s’inspire de l’expertise, l’engagement, et du soutien attendu des chercheurs et praticiens qui se préoccupent du patrimoine culturel (matériel et immatériel) africain, et dédient sans répit leurs compétences et leurs réseaux à la conservation, l’enrichissement, et à la visibilité de ce patrimoine de manière à assurer son utilisation durable par les générations présentes et futures », explique le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Dr Koiné Maxime Drabo à l’ouverture de ce colloque international.

« En ayant comme thématique « Patrimoine culturel africain et développement durable en Afrique subsaharienne: Etat de la recherche et contributions des sciences sociales », l’intention est de s’aligner « sur les paradigmes de développement socioéconomique défendus par nos chers devanciers que sont N’KRUMAH, LUMUMBA, SANKARA, KI-ZERBO… qui considèrent qu’il est judicieusement utile et impérieux de faire des forces et énergies endogènes les principaux substrats à partir desquels devront se concevoir et s’implémenter les actions de développement et d’épanouissement des peuples d’Afrique », estime le Directeur de l’INSS, Dr Ludovic O. Kibora.

Quatre jours durant, les participants vont aborder à travers des communications quatre axes thématiques à savoir la question du patrimoine et sa connexion avec le développement durable, la question de conservation du patrimoine culturel, l’économie du patrimoine culturel et les recherches sur les différents aspects du patrimoine culturel.

A terme, ce colloque devra permettre aux participants de produire à l’endroit des décideurs et des pouvoirs publics, des connaissances sur les possibles corrélations entre le patrimoine culturel et le développement durable en Afrique subsaharienne, de proposer des modes par lesquels il est possible de prendre en compte le patrimoine culturel dans les actions de développement, de proposer des indicateurs fiables de performance et des méthodes de mesure de la contribution socioéconomique du patrimoine culturel africain.

