C’est un changement de taille auquel va devoir s’habituer la population russe. Les 850 anciens restaurants en Russie du groupe McDonald’s, qui avait annoncé son départ après plus de 30 ans de présence, en réaction au conflit en Ukraine, ont été repris et rebaptisés « Vkousno i tochka » (Délicieux. Point) par leur nouveau propriétaire russe, Alexandre Govor.

Ce dimanche 12 juin 2022, le premier restaurant historique de Moscou sur la place Pouchkine, ouvert en 1990, a rouvert ses portes en grande pompe, avec cette nouvelle devanture et un nouveau logo.

Le nouveau nom est « Vkousno i totchka », a déclaré au cours d’une conférence de presse le directeur général du groupe russe Oleg Paroïev, tandis que son propriétaire Alexandre Govor a assuré que les 51 000 ex-employés de McDonald’s à travers la Russie conserveraient leur travail.

« Je suis très fier que l’honneur de développer cette entreprise m’ait été donné. Je suis ambitieux et je prévois non seulement d’ouvrir les 850 restaurants, mais aussi d’en développer de nouveaux », a-t-il ajouté. Alexandre Govor, 62 ans, était jusqu’à présent propriétaire de restaurants McDonald’s sous franchise dans plusieurs villes de Sibérie. Il est jusque-là titulaire d’une licence McDonald’s et cela, depuis 2015.

En rappel, McDonald’s, avait fermé temporairement ses enseignes en Russie début mars et annoncé en mi-mai se retirer définitivement du pays et vendre toutes ses activités, justifiant cette décision par la nécessité de « rester inflexible » quant à ses « valeurs ».

Source : lepoint.fr

