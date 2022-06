Éducation : La Fondation Karanta veut offrir un meilleur apprentissage aux enfants hors école dès la rentrée prochaine

0 Partages Partager Twitter

La Fondation Karanta en partenariat le forum des éducatrices africaines (FAWE) et le réseau ouest-africain de recherche en éducation (ROCARE) diffuse ce mercredi 15 juin 2022 à Ouagadougou, les résultats d’une étude qu’ils ont initiée afin de proposer un nouveau modèle de classes passerelles pour améliorer l’apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés dans les pays membres où la Fondation Karanta intervient en Afrique occidentale.

Le Sénégal, le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso veulent désormais offrir un nouveau modèle de classes passerelles aux enfants et aux jeunes non scolarisés pour faciliter leur apprentissage. Les résultats de cette étude seront mis en essai dans les différents pays dès la rentrée scolaire prochaine.

Selon Ibrahima Sanon, secrétaire général au ministère en charge de l’éducation nationale a signifié que le but voulu par cette étude est de procurer de nouvelles opportunités aux enfants et aux jeunes non scolarisés et déscolarisés de 8 à 15 ans à travers le développement d’un programme d’alphabétisation et d’éducation non formelle dans quatre régions du pays des Hommes intègres.

Plusieurs alternatives

Il a ajouté qu’il y a bien d’alternatives pour s’occuper des enfants hors écoles, mais depuis un moment, un socle a été défini comme dénominateur commun pour permettre à ces alternatives de donner l’essentiel de ce qui est attendu pour la scolarisation des enfants et des jeunes non scolarisés.

« Et l’étude qui a été menée va permettre de consolider encore ce socle commun afin que toutes les structures qui mènent des alternatives éducatives puissent se retrouver sur l’essentiel afin que les enfants hors écoles puissent véritablement en bénéficier et servir de passerelles pour le système formel», a-t-il indiqué.

Barké Tamboura, directeur de l’alphabétisation et de la formation des adultes pour le développement, représentant du point de la Fondation Karanta au Burkina Faso, a confié que cette recherche a été entreprise pour faciliter la prise en charge des besoins d’éducation et de formation de milliers d’enfants hors des salles de classe. Il a noté que l’étude a émis quelques propositions pour que les plus jeunes parmi ces enfants puissent rejoindre l’école formelle.

« Éventuellement, il y aura des plus âgés, eux aussi pourront être orientés vers une formation préprofessionnelle leur permettant de s’insérer harmonieusement dans leur société de base », a-t-il signalé.

Capitaliser

En termes d’innovations, Barké Tamboura a fait comprendre qu’il y a plusieurs propositions, mais cette étude permettra de mettre ensemble toutes propositions et trouver la formule, la plus efficace et la moins couteuse qui puisse « absorber ce grand nombre d’enfants en dehors de l’école.

Il s’agit de capitaliser. Il y a déjà des pratiques qui sont là, on va regarder parmi ces pratiques quels sont les aspects forts de chaque pratique et comment les mettre ensemble pour avoir une formule harmonisée qui permet de prendre en charge les besoins d’éducation de plusieurs enfants ».

Célestine Traoré, coordonnatrice du réseau ouest-africain de recherche en éducation a, de son côté, précisé que cette rencontre leur permettra de recueillir toutes les observations, les suggestions, recommandations sur les résultats et les propositions sur le nouveau modèle à construire et de valider le rapport.

Willy SAGBE

Burkina24

