Ministère des sports : Alexandre Yougbaré reprend les commandes de la direction générale des sports

Un nouveau directeur général des sports et des loisirs au ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi. Il s’agit d’Alexandre Yougbaré. Ce dernier remplace à ce poste Rasmané Sawadogo, nommé chargé de mission au sein du même ministère.

Retour à la maison pour Alexandre Yougbaré. Directeur général des sports au ministère en charge des sports entre 2006 et 2013, il retrouve son bureau neuf ans après. Il a pris officiellement fonction le 15 juin 2022. Il succède à Rasmané Sawadogo. Ce dernier a occupé ce poste pendant trois ans et six mois. Il l’a rappelé au cours de cette cérémonie de passation de charge.

De bons résultats au niveau du sport

« Au jour d’aujourd’hui, le sport burkinabè se porte bien. Si le sport se porte bien, sur le plan de pratiques sportives et des performances, c’est aussi le travail de l’administration centrale », selon Alexandre Yougbaré. En exemple, Alexandre Yougbaré a cité les résultats obtenus par les Etalons footballeurs ces derniers temps, la qualification des Etalons dames à la Coupe d’Afrique des nations.

Il note également les médailles d’or du Burkina Faso aux championnats d’Afrique d’athlétisme avec Marthe Koala et Hugues Fabrice Zango. Il n’oublie pas, non plus, la médaille de bronze obtenu par Fayçal Sawadogo lors de l’OPEN du Luxembourg. « Sans compter tous les projets au niveau » et la performance des cyclistes burkinabè au tour du Cameroun 2022. Ses missions « vont dans le sens de la stabilisation dans les rapports avec les structures fédérales », selon Alexandre Yougbaré.

Le dialogue et la cohésion

« Nous devons travailler à pacifier le milieu pour accompagner cet élan positif sur le terrain parce que sur le terrain, c’est bon. Mais, si entre nous ce n’est pas bon, cela devient difficile. Notre première mission est de faire en sorte que nous puissions nous parler », a mentionné Alexandre Yougbaré. Il fait référence à la crise au sein du comité exécutif de la FBF.

Pas besoin de changement. Alexandre Yougbaré dit s’inscrire dans la continuité dans la mesure où le ministère des sports et le comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) ont déjà tracé le chemin. Il fait référence à la crise au sein du comité exécutif de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Le DGS sortant Rasmané Sawadogo s’est montré disponible à accompagner son successeur. Il appelé ses anciens collaborateurs à la direction générale des sports à « accompagner Alexandre Yougbaré pour plus de victoires pour le sport national ». Rasmané Sawadogo lui est désormais chargé de mission au sein du même ministère.

