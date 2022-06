An 3 de l’Appel de Manéga : Pô choisie pour son exemplarité en termes de pardon

0 Partages Partager Twitter

Ce 15 juin 2022 est commémoré l’an 3 du lancement de l’appel de Manéga. A cet effet, et pour marquer d’une tache indélébile cette commémoration, le Comité de l’appel de Manéga a rencontré les Hommes de média afin de faire connaitre les activités prévues dans le cadre des festivités de ladite commémoration, qui se tiendront du 24 au 25 juin 2022 dans la ville de Pô, capitale du Nahouri.

Après Kaya et Ziniaré, respectivement en 2020 et 2021, l’honneur revient à la ville de Pô d’accueillir les festivités commémoratives de l’an 3 de l’appel de Manéga sous le thème central : « Le pardon, clé de la réconciliation et de la paix ».

« Pô est une province exemplaire en matière de pardon, de réconciliation et de construction de la paix au regard de la gestion réussie des crises et des conflits graves intervenus au sein de sa population. C’est la raison fondamentale de ce choix de la localité », s’est justifié Lookmann Sawadogo, Secrétaire général (SG) du comité.

Il a également indiqué que chaque commémoration constitue un temps « fort » de l’initiative de Manéga. « Chaque commémoration reste toujours un temps fort de l’appel ; c’est un moment de bilan, d’introspection et de renouvellement de l’engagement de ses membres pour de nouvelles perspectives », a-t-il dit en sus.

C’est la raison pour laquelle, « nous distinguons à travers ‘’le grand prix Manéga de la paix’’ des personnalités de tous les horizons et sensibilités qui se sont illustrées par leurs actes, leurs actions, leurs gestes, leurs contributions à construire et à bâtir des infrastructures de la paix et à promouvoir la réconciliation au sein des communautés », a expliqué Lookmann Sawadogo, avant de préciser que pour ces trois ans d’existence, dix personnalités ont été désignées de « commun accord par le Secrétariat général de l’appel et le panel des anciens (sages de Manéga) ».

Blaise et Roch, lauréats du « grand prix Manéga de la paix » édition 2022

Parmi les dix lauréats désignés figurent les anciens présidents du Faso, Blaise Compaoré et Roch Kaboré, qui recevront un prix unique. « Un trophée unique sur lequel seront gravés leurs noms.

C’est un message, un appel et une invite insistante aux deux leaders à se retrouver dans ces moments cruciaux de la survie de la Nation et à se donner la poignée de main au nom de l’intérêt supérieur du Burkina Faso », a avancé Denise Oulon, membre du comité de l’appel de Manéga.

Popê, chef de Pô ; la famille Lilliou ; le chef de Guenon ; Sa majesté l’Emir du Liptako ; l’Association Bayiri Meebo de Kaya ; l’Imam Halidou Ilboudo, le Secrétaire exécutif du CCI ; son excellence le chef Gan de Loropéni et le pasteur Flavien Tapsoba sont les autres personnalités désignées.

Sur la désignation de la famille Lilliou et du chef de Guenon, Lookmann Sawadogo a soutenu que leur choix s’inscrit dans la dynamique de renforcement du vivre ensemble et de l’élan de paix voulus par les deux groupes après un moment trouble qui a occasionné mort d’Hommes.

« Il y a eu un conflit autour de la chefferie dans lequel il y a eu six ou sept morts. Pour nous, il y a eu un processus qui a permis aux deux familles (protagonistes) de vivre aujourd’hui ensemble. Quand une plaie est ouverte, il faut aider les uns et les autres à la refermer et à la faire cicatriser ; notre rôle, c’est cela. C’est de dire qu’il faut les accompagner, les aider à ne plus reculer dans leur processus de vivre ensemble et dans leur élan de paix », a laissé entendre Lookmann Sawadogo.

En termes d’activités, des dires d’Ali Bilgo, il est prévu pour la journée du 24 juin, un cross populaire d’une distance maximale de 5 Km ; un match entre Gourounsi et Bissa et le café Manéga (une rencontre avec les jeunes pour parler de paix), dans la soirée. La journée du samedi 25 juin a été consacrée à une opération de salubrité, »opération mana mana » et dans la soirée, la remise symbolique de prix aux lauréats.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

