Augmentation des frais de scolarité : « Ceci aurait pour conséquence la déscolarisation de beaucoup d’enfants dont les déplacés internes »

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une note du ministre en charge de l’éducation nationale, Lionel Bilgo, à l’endroit des faitières et promoteurs d’établissements d’enseignement privé.

Dans la quête permanente d’une éducation de qualité au profit de tous les enfants, l’État burkinabè à travers le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) a donné une place importante à l’initiative privée.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, des textes règlementaires ont été pris et des conventions d’éducation signées avec les faitières et les promoteurs. Il importe de rappeler cependant que notre système éducatif fait aujourd’hui face à des défis sanitaires et surtout sécuritaires qui ont entrainé la fermeture de beaucoup d’établissements publics et privés et le déplacement des élèves vers d’autres localités, créant ainsi une pression pour les établissements publics mais aussi privés des localités d’accueil.

À ces difficultés s’ajoute plus récemment la situation économique internationale occasionnant une inflation quasi généralisée. Cette situation économique conduit beaucoup d’entre vous à développer des initiatives (que je salue à leur juste valeur) surtout marquées par l’esprit de sacrifices et d’engagement pour sauver vos entreprises.

Le fonctionnement de vos différents établissements favorise la scolarisation d’une proportion importante d’enfants de notre pays en leur garantissant l’accès et la qualité. C’est pourquoi je vous exhorte à poursuivre votre engagement à accompagner l’État en ne prenant sous aucun prétexte des mesures tendant à l’augmentation des frais de scolarité qui constituerait un obstacle à l’accès à vos établissements dans un contexte national globalement difficile.

Ceci aurait pour conséquence la déscolarisation de beaucoup d’enfants dont les déplacés internes et susciterait des tensions au sein des ménages déjà éprouvés. Je sais compter sur votre sens élevé de patriotisme, afin que chacun dans son domaine d’activités travaille à alléger la souffrance de tous pour une sortie diligente de cette crise surtout sécuritaire.

Écouter l’article

publicite