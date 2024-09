Ligue des Champions Africaine : Kamou Malo prêt à affronter son dernier rempart pour les phases de groupe

publicite

Le champion en titre du Burkina Faso, l’AS Douane sera en face du club Algérien du CR Belouizda le vendredi 20 septembre 2024. Après une victoire engrangée, les Hommes de Kamou Malo sont déjà prêts pour affronter ce rendez-vous. C’est même une note de confiance qui accompagne le coach et ses Hommes, selon celui-ci, surtout après le résultat du match aller. C’était lors de la conférence de presse avant-match tenue ce jeudi 19 septembre 2024 en ligne.

Après le 1-0 au match aller Kamou Malo, à l’extérieur doit réaliser une autre performance face au CR Belouizda, ce vendredi 20 septembre 2024. Pas totalement gagné, mais le coach des Gabelous, Kamou Malo est serein et prêt à affronter cette rencontre.

« Physiquement, sur le plan sanitaire j’allais dire que ça va. On a récupéré beaucoup de garçons. Le moral y est surtout après ce premier match à Bamako. Ça devient un acquis pour nous. Nous sommes venus pour défendre notre acquis d’avance. Nous avons aucune pression car le football quoi qu’on dise, l’essentiel va se jouer sur le rectangle vert. C’est là où on devait être concentré et faire ce qu’il faut», a déclaré l’ancien sélectionneur des Étalons.

Pour sa troisième participation en campagne africaine, Kamou Malo peut compter sur son expérience. « Naturellement, c’est ça aussi l’expérience. Nous avons perdu beaucoup et je pense que la troisième sera la bonne. En terme de jeu c’est pas une poudre de guerre, c’est tout ce qui va entourer ce match qui sera à gérer avec beaucoup de tacts. Nous avons notre idée à cette approche. Nous avons déjà briefé nos garçons. Moi je dis toujours aux garçons que le premier pari c’est de franchir le premier quart d’heure sans bobo, ensuite la pression va changer de camp», a-t-il dit.

Kamou Malo est à sa troisième participation à une campagne africaine. La première a été à la coupe CAF et les deux autres à la ligue des champions. Cela sans résultats espérés. « Ici nous serons en bloc médiane. Au match aller à Bamako, il nous fallait au moins marquer (…) chaque chose vient en son temps», a souligné le coach de l’AS Douane.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

