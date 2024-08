Communiqué nécrologique : Décès de Madame Ouédraogo née Yaro Thérèse Alice, remerciements et faire-part

publicite

LA GRANDE FAMILLE OUEDRAOGO A DAPOYA 2, OUAGADOUGOU

LA FAMILLE DE FEU OUEDRAOGO ALBERT HAMADO A DAPOYA 2

LA FAMILLE DE FEU OUEDRAOGO ELOI A DAPOYA 2

LA FAMILLE DE FEU OUEDRAOGO JOACHIM A PO

LA FAMILLE DE FEU OUEDRAOGO OSCAR A NOBRE

LA FAMILLE DE FEU OUEDRAOGO PAUL A DAPOYA 2

LA FAMILLE DE FEU OUEDRAOGO MATHIAS A DAPOYA 2

MONSIEUR VICTOR OUEDRAOGO A TANGHIN

ABBE PASCAL OUEDRAOGO, SES FRERES ET SŒURS NOËL, LAZARE, FEU JEAN-FRANÇOIS, TOUSSAINT, MME PARE NEE OUEDRAOGO AGATHE, MME OUEDRAOGO NEE OUEDRAOGO NOELIE

SON EPOUX :

MONSIEUR OUEDRAOGO BLAISE XAVIER, PHARMACIEN, LIEUTENANT-COLONEL A LA RETRAITE

SES ENFANTS :

MME SOW NEE OUEDRAOGO TEGAWINDE ARMELLE, A BOSTON

OUEDRAOGO KISWENDSIDA LAETITIA WENDY A MONTREAL,

OUEDRAOGO PIERRE ANTOINE WENDYAM A OUAGADIOUGOU

SES PETITS-ENFANTS CEDRIC ET SAYGE A BOSTON

LA BELLE-FAMILLE SOW A OUAGADOUGOU

LES FAMILLES ALLIEES ET AMIES DE LA GRANDE FAMILLE OUEDRAOGO

LA GRANDE FAMILLE YARO A DIO-SILLY

LA FAMILLE DE FEU YARO BAPOURI JEAN-MICHEL A DAPOYA 2

LA FAMILLE DE FEU YARO GNINAKOA ALPHONSE, ANCIEN DOUANIER A DAPOYA 2

LA FAMILLE DE FEU GENERAL BILA ZAGRE A PONSOMTENGA

LES FRERES, ET SŒURS, DE LA REGRETTEE DEFUNTE A SAVOIR YARO CLAUDE IDA COMMANDANT DE BORD AIR BURKINA A LA RETRAITE A OUAGADOUGOU, MME YARO VICTORIA A OUAGADOUGOU ; MME BATIEBO NEE YARO MARCELLA A OUAGADOUGOU, YARO ALAIN A OUAGADOUGOU, YARO LEONCE AUX USA, MME SCHIRRA NEE YARO VALERY ELYETTE AUX USA

LES FAMILLES ALLIEES ET AMIES DE LA GRANDE FAMILLE YARO

ZAGRE, SALIA, BANCE, BAMBARA, YAMEOGO, BATIONO, BATIEBO, NDIAYE, BASSOLE, SCHIRRA, KEITA, KABORE, DIALLO ET LA FAMILLE OUEDRAOGO A NANORO.

PROFONDEMENT TOUCHES PAR VOUS TOUS QUI DE PRES OU DE LOIN L’AVEZ CONNUE ET AIMEE ET QUI ETES VENUS SI NOMBREUX TEMOIGNER PAR VOS PRIERES, VOS SOUTIENS MULTIFORMES LORS DU RAPPEL A DIEU LE JEUDI 22 AOUT 2024, DE LEUR REGRETTEE FILLE, SŒUR, EPOUSE, MERE, TANTE, BELLE-MERE, BELLE-TANTE, GRAND-MERE,

MADAME OUEDRAOGO NÉE YARO THÉRÈSE ALICE, PRESIDENTE DIRECTRICE GENERALE DE ARMELLE VOYAGES

VOUS REMERCIENT TRES SINCEREMENT ET PRESENTENT L’EXPRESSION DE LEUR RECONNAISSANCE AUX AUTORITES ADMINISTRATIVES, COUTUMIERES ET RELIGIEUSES, A LA CCB, A LA CHORALE ET A LA COMMUNAUTE RELIGIEUSE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DES APOTRES DE LA PATTE D’OIE, AUX DELEGATIONS, AUX AMIS ET CONNAISSANCES, AUX COLLABORATEURS, AUX PARTENAIRES, AUX VOISINS ET A VOUS TOUS.

ILS SE GARDENT DE CITER DES NOMS DE PEUR D’EN OUBLIER.

QUE LE SEIGNEUR DIEU DE MISERICORDE VOUS RENDE VOS BIENFAITS AU CENTUPLE.

ILS VOUS INFORMENT QU’UNE MESSE SERA DITE POUR LE REPOS DE SON AME A LA PAROISSE NOTRE DAME DES APOTRES DE LA PATTE D’OIE LE DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2024 A 9H00.

UN PROGRAMME COMPLET DE MESSES VOUS SERA COMMUNIQUE ULTERIEUREMENT

« J’AI MENE LE BON COMBAT, J’AI ACHEVE MA COURSE, J’AI GARDE LA FOI. ET JE N’AI PLUS QU’A RECEVOIR LA COURONNE DE LA JUSTICE. » 2 TIMOTHEE CHAPITRE 4, VERSET 7 A 8

