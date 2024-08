4 matchs sans victoire de Brama Traoré : « Ça nous a permis de voir aujourd’hui Sacha Bansé, Mohamed Ouédraogo… » (Brama Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, Brama Traoré a présenté la liste des joueurs convoqués pour les confrontations contre le Sénégal et le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. A côté il s’est prononcé sur la prestation de ses Poulains durant les 4 rencontres, sans victoire, depuis son arrivée .

La suite après cette publicité

Le lundi 11 mars 2024, Brama Traoré est présenté comme le nouveau sélectionneur des Étalons du Burkina Faso. Depuis, le 11 national n’a plus réalisé une victoire au compteur après 4 matchs. Ce jeudi 29 août 2024, présentant ses 25 poulains qui vont affronter les éliminatoires de la CAN 2025, le chercheur, comme il se fait appeler, a lâché un mot sur cette contre-performance.

« C’est vrai, on a fait 4 matchs sans victoire. Mais vous êtes sans ignorer que les deux premiers matchs c’était les journées FIFA où on nous a demandé d’essayer les jeunes joueurs et aussi de trouver des joueurs dans le championnat pour les faire valoir. Je ne considère pas ces deux matchs comme un échec car ça nous a permis de voir aujourd’hui Sacha Bansé, Mohamed Ouédraogo…», a fait savoir Brama Traoré.

Selon le sélectionneur national, il ne faut pas s’attarder aux non invités mais surtout sur le soutien de ceux qui sont choisis. « Je pense qu’il faut donner beaucoup de confiance aux joueurs pour que nous puissions aborder ces deux matchs. Je pense que c’est ce qui a manqué face à l’Égypte en début de rencontre», foi du chercheur.

Dans cette logique il a même ajouter que : « personne n’est écarté dans l’équipe nationale». Concernant les binationaux, dans l’équipe nationale, Brama Traoré a souligné que Aristide Bancé est à cette tâche.

En même temps, trois nouvelles têtes sont sur la liste du coach. Il s’agit bien de Mohamed Yabré et Abdoul Kader Ouattara du Cercle Bruges et d’Ousmane Camara d’Auda en Lettonie. Le chercheur a dit également vouloir un accompagnement de tous, pour un football rayonnant, en passant par taire les rumeurs et suppositions.

Les deux premiers de chacune des 12 poules seront retenus pour les phases finales de la CAN qui se disputeront du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite