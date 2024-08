Burkina Faso : Des vélos et des smartphones pour les meilleurs distributeurs de Fan Milk

publicite

Ce jeudi 29 août 2024, la société ABI Distribution, distributeur des produits Fan Milk au Burkina Faso a récompensé ses meilleurs revendeurs à l’issue d’un mois de concours de vente.

Ils sont au nombre de 75 distributeurs de produits Fan Milk ou « Popi-popi » à être déclarés lauréats à l’issue d’un mois de compétition en vente. Des vélos et des smartphones ont été distribués aux lauréats ce jeudi matin au quartier Pissy de Ouagadougou. Les responsables de la société ABI distribution ont initié cette compétition afin d’encourager les distributeurs qui s’illustrent dans la vente des produits Fan Milk.

« Nous avons décidé ce matin de récompenser nos meilleurs revendeurs. Pour leur montrer leurs importances dans notre business. Ces enfants à qui on évite de s’adonner à des actes de banditisme et d’escroquerie et de venir gagner honnêtement leur vie, sortent avec des pouce-pouce avec des produits de qualité qu’ils acheminent vers les consommateurs », a expliqué Abdoul Rasmané Ouédraogo, premier responsable de la société ABI Distribution, distributeur des produit Fan Milk au Burkina Faso.

Au-delà du business, l’acte vise selon Abdoul Rasmané Ouédraogo à encourager ces jeunes à s’occuper utilement. Aussi, dit-il « les vélos et les smartphones qu’on leurs a donnés vont leur permettre de s’épanouir mais également de se déplacer convenablement sans envier qui que ce soit ».

À pied avec des pouces pouces, ou à vélo pour certains, ils sont nombreux des adolescents qui sillonnèrent les rues de la capitale burkinabè pour acheminer les produits fan Milk aux consommateurs.

C’est un métier dominé par des enfants en situation de rue, des enfants déscolarisés et aussi des enfants déplacés internes avec le contexte. Issouf Ira fait partie des heureux lauréats. Il a reçu un vélo. « C’est le travail. Comme il n’y a pas de sous métier, on s’est lancé dedans, et on a demandé à Dieu que ça aille bien », a-t-il exprimé.

Akim KY

Burkina 24

