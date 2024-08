Amitié Burkina Faso-Russie : African Initiative présente des athlètes burkinabè attendus en Crimée (Russie) pour une compétition sportive

publicite

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » a présenté des athlètes burkinabè devant se rendre en Russie dans les prochains jours afin de prendre part à un tournoi dans le cadre de l’amitié russo-burkinabè. Ladite présentation est intervenue, ce jeudi 29 août 2024, au siège de l’association, à Ouaga 2000, à l’occasion d’une conférence de presse.

Fin septembre et début octobre 2024, des basketteurs et footballeurs burkinabè devraient se rendre en Crimée, en Russie afin de prendre part à un tournoi dans le cadre de l’amitié russo-burkinabè.

Il y a de cela quelques mois, a rappelé Ayo Soumaila Azenwo, président de l’association russo-burkinabè « African Initiative », une équipe de basketteurs russes est venue au Burkina Faso afin de participer à un tournoi de basketball. Au sortir de ce tournoi, a-t-il ajouté, l’équipe du Burkina Faso est sortie victorieuse.

Ce voyage sportif en Crimée, en Russie, à l’en croire, est donc vu comme un match retour. Cette conférence de presse, a-t-il fait comprendre, vise à tenir informé l’opinion publique et à présenter officiellement les athlètes. A côté de ces basketteurs, seront également du voyage des footballeurs de l’académie football club de Saaba devenue école de football, a aussi laissé entendre Ayo Soumaila Azenwo.

L’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Alexandrovitch Martynov, a dit toute sa joie d’assister à cette présentation officielle. Il a aussi salué le travail de l’association russo-burkinabè en ce sens qu’elle « développe la diplomatie des peuples ».

Il y aura dans l’avenir beaucoup d’autres événements sportifs, a-t-il annoncé, reconnaissant l’engagement des autorités burkinabè à soutenir le sport. « Je vous souhaite beaucoup de nouvelles connaissances positives et beaucoup de victoires », a-t-il lancé à l’endroit des athlètes burkinabè.

Plus qu’un tournoi…

Ce tournoi, a indiqué le président de la Fédération burkinabè de basketball, va leur permettre de tester et de rehausser leur niveau. « A travers ce soutien que la Russie apporte au sport de façon général et au basketball en particulier, nous allons faire rayonner le drapeau du Burkina Faso dans cette discipline », a déclaré Souleymane Yaméogo.

Si pour l’instant le nombre exact d’athlètes n’est pas connu du fait de visas non encore délivrés dont la difficulté est en train d’être résolue du côté de l’ambassade russe au Burkina Faso, M. Yaméogo tout comme le coach de l’équipe de football ont souhaité que le nombre de visas à délivrer soit au prorata du nombre minimal de joueurs y compris du staff technique.

En effet, en ce qui concerne l’équipe de basketball, M. Yaméogo a mentionné qu’il s’agit d’une compétition de 3 joueurs contre 3. Il a alors fait la doléance d’avoir pour l’expédition les 6 meilleurs basketteurs du Burkina Faso en plus du coach et d’un médecin. Quant à l’équipe de football, le coach Oumar Koanda de l’école de football de Saaba a estimé à 8 le nombre minimum de participants, parce que s’agissant d’un Maracaña de 5 joueurs contre 5.

Ayo Soumaila Azenwo dit prendre en compte ces préoccupations et a promis faire le plaidoyer auprès de l’Université fédérale de Crimée, co-organisatrice et hôte de ce voyage sportif. Le représentant sportif de ladite université, intervenu par visioconférence, a exprimé toute sa joie et son impatience d’accueillir les délégations burkinabè en Crimée.

Ce voyage sera, en outre, l’occasion de visiter la Crimée et de se faire une image personnelle de ce qui est présentée et/ou dit de la Crimée et de la Fédération de Russie de façon générale ont en somme dit les initiateurs.

Tambi Serge Pacôme Zongo

Burkina 24

