Clôture Camp vacances foot réveil 2024 : Les académiciens d’African Initiative testent leur niveau avec le Racine club de Goudrin

Le camp vacances foot réveil de l’académie football club de Saaba a pris fin le dimanche 18 août 2024. Un match de gala opposant les élèves de l’académie et le Racine club de Goudrin a été joué à l’occasion pour tester le niveau des académiciens. Cette cérémonie de clôture marque la transition de l’académie en école de football de l’association russo-burkinabè « African Initiative ».

45 jours durant, les joueurs de l’académie football club de Saaba ont eu un entrainement intense. A la clôture du camp vacances foot réveil, cadre dans lequel ils ont été formés, ils ont été amenés à mettre en application les connaissances footballistiques apprises. Habillés en blanc et noir, ils ont croisé les crampons avec le Racine club de Goudrin, en maillot jaune, au cours d’un match de gala.

Les deux équipes ont opté pour le système de jeu 4-3-3. Dès le coup d’envoi, les joueurs de l’académie football club de Saaba partent à l’attaque. Une attaque très vite déjouée par les jaunes du Racine club de Goudrin. Le match s’anime de part et d’autre et les offensives se multiplient, mais les attaquants restent maladroits devant les buts.

À la 23 minutes de jeu, sur une contre-attaque, les jaunes se déjouent de la défense des blancs et noirs de l’académie football club de Saaba et ouvrent le score. La mi-temps intervient deux minutes après. La fanfare de l’union nationale des supporters du Burkina Faso prend le relais.

À la reprise, coach Oumar Koanda effectue 4 changements et procède désormais par des attaques rapides. Mais ses joueurs vont très vite se heurter à un milieu très solide des jaunes et noirs. À l’heure de jeu, les jaunes et noirs tentent de porter le score à deux buts à zéro, mais le gardien de but de l’académie football club de Saaba se montre intraitable.

Les jaunes et noirs du Racine club de Goudrin profitent de la fatigue des blancs et noirs de l’académie football club et imposent leur domination. Après des offensives répétées, le score restera inchangé et les deux équipes se séparent sur le score d’un but à zéro en faveur des visiteurs, le Racine club de Goudrin.

Malgré la défaite, coach Oumar Koanda se dit satisfait du jeu de ses joueurs. « Les enfants ont fait une très bonne prestation. Nous avons misé sur les attaques rapides et il y a eu beaucoup de gestes techniques », a-t-il déclaré, ajoutant que les joueurs ont pu appliquer les enseignements reçus lors du camp vacances.

« Même en intégré, les enfants ont pu faire des passements de jambes, des roulettes et c’est déjà bon parce qu’on a que 45 jours d’entraînement et nous allons parfaire les choses avec l’ouverture de l’école de foot », a également précisé coach Oumar Koanda.

L’académie football club de Saaba sera érigée en école de football en partenariat avec « African Initiative ». Ayo Soumaïla Azenwo, président de l’association russo-burkinabè a apprécié le niveau des académiciens.

« Le choix s’est porté sur l’équipe de Saaba parce que l’encadrement est de haut niveau, les encadreurs sont qualifiés et je pense qu’il n’y a pas mieux que cette équipe de Saaba pour porter l’initiative de notre association »,a-t-il en outre laissé entendre. Il a par ailleurs annoncé que 5 joueurs de l’académie vont participer à un tournoi de football qui se tiendra en septembre 2024 en Russie.

