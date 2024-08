Le Réseau des Enseignantes de l’Afrique de l’Ouest se déporte à Ouagadougou du 25 au 30 août

publicite

Le Burkina Faso accueille du 25 au 30 août 2024 la deuxième édition du forum du Réseau des Enseignantes de l’Afrique de l’Ouest (REAO) sous le thème « résilience du système éducatif avec le REAO : réussir au-delà de la terreur». Les couleurs de ce forum, dont son objectif est de magnifier l’enseignante de la zone ouest africaine, ont été annoncées ce mardi 20 août 2024 à Ouagadougou.

L’Amicale des éducatrices du Burkina (AMEB) prône la résilience du métier de l’enseignement dans un Burkina Faso en quête de résilience. C’est pourquoi, du 25 au 30 août 2024, elle compte organiser le Forum du Réseau des Enseignants de l’Afrique de l’Ouest (REAO) à l’institut international de l’eau et de l’environnement de Ouagadougou (2IE Kamboisin).

Ce forum compte mettre en lumière la résilience des enseignantes du Burkina Faso et d’autres pays à travers plusieurs activités. Il s’agit, entre autres, des exposés sur les différentes thématiques, des échanges et partages d’expériences, des visites de sites touristiques du Burkina Faso, une nuit d’hommage et bien d’autres.

Windkouni Yolande Ouattara/Savadogo, présidente du réseau au Burkina Faso a précisé que ce forum se tient malgré le contexte sécuritaire. « Nous savons qu’au Burkina Faso, nous sommes en difficulté. Cette initiative est une occasion pour nous de vendre l’image de notre pays. Faire comprendre que ce n’est pas réellement ce que nous vivons. Ce qui se dit au dehors n’est pas ce qui se passe à l’intérieur. C’est dans cette optique que ce deuxième forum se tient au Burkina Faso», a-t-elle déclaré.

«A travers ce forum le REAO compte produire des manuels de recueil de poèmes et de chants en langues nationales. De la maternelle au post primaire et la jeunesse en général portant sur les valeurs suivantes : le patriotisme, la paix, le civisme, l’unité ou la solidarité, la cohésion sociale ou le vivre ensemble», a ajouté la présidente.

En rappel, l’autre ambition de ce forum est de mettre en lumière le réseaux. L’amicale des éducatrices du Burkina Faso (AMEB) est une organisation à but non lucratif, apolitique et laïque qui regroupe des enseignantes du Burkina Faso du préscolaire à l’Université. Elle est née le 06 juillet 2019 et vise à promouvoir et booster l’éducation en particulier celle de la jeune fille.

