Sommet Chine-Afrique 2024 : L’Ambassadeur Lu SHAN évoque les préparatifs avec le chef de la diplomatie burkinabè

Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a accordé une audience le mardi 20 aout 2024 à l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Lu SHAN.

A quelques semaines de l’ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine 2024, le diplomate chinois est venu échanger avec le ministre des Affaires étrangères, sur les préparatifs de ce sommet, et surtout évoquer la participation du Burkina Faso à ladite rencontre de haut niveau.

Lu SHAN rassure que les préparatifs vont bon train, et que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour assurer un bon séjour à la délégation burkinabè, et à celles des autres pays d’Afrique. Prévu du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing, le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), s’annonce comme un moment décisif pour renforcer les liens stratégiques entre la Chine et l’Afrique.

Selon Karamoko Jean Marie TRAORE, le Burkina Faso a de fortes attentes de ce sommet, en termes de renforcement de la coopération bilatérale, et en termes d’opportunités à saisir pendant les travaux.

Le FOCAC 2024 sera placé donc sous le thème « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». Il vise à renouveler et à renforcer une amitié qui dure depuis plusieurs décennies.

La République Populaire de Chine, principal partenaire commercial de nombreux pays africains dont le Burkina Faso, considère ce sommet comme une occasion de renforcer ses liens avec l’Afrique.

Source : DCRP/MAECR-BE

