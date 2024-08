Le Nigeria lutte contre l’exode massif de son personnel de santé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Au Nigéria, les autorités multiplient les initiatives pour tenter d’empêcher l’exode massif de ses professionnels de santé vers d’autres pays dans le but d’exercer leur métier.

La suite après cette publicité

« Si j’ai la possibilité d’être dans un meilleur endroit, où j’ai toutes les ressources disponibles pour répondre aux besoins de mes patients, et que mon temps est vraiment apprécié, et que je ne serai pas surchargée de travail, le nombre idéal de patients pour une infirmière, je la saisirai. » a déclaré, Deborah Akuh, infirmière.

En 2023, plus de 3 000 infirmiers ont quitté le Nigéria à destination du Royaume-Uni et ce flux migratoire n’est pas près de s’arrêter selon les observateurs. 42.000 sur les trois dernières années, selon le Conseil des infirmières et le déficit de personnels accentue la pression sur ceux qui restent au pays.

« L’année dernière, le gouvernement a rappelé au service, les infirmiers et les médecins retraités, afin de remédier à la situation« , a affirmé, Tesem AKENDE depuis l’Etat de Jos au Nigeria.

« Les salaires ne sont pas proportionnels au travail que font les infirmiers… Les infirmiers ont le sentiment d’être plus respectées, compte tenu du prestige souhaité ailleurs, et le salaire est très élevé. Ils sont payés à l’heure », a souligné Rhoda Bala, Infirmière en chef.

Le gouvernement a lancé une nouvelle initiative dite Politique nationale sur la migration du personnel de santé. A en croire le ministre nigérian de la Santé, Ali Pate, il s’agirait d’une stratégie globale visant à gérer et inverser la tendance migratoire des agents de santé en veillant à ce qu’ils soient correctement rémunérés et soutenus pour une prestation optimale.

Le salaire minimum dans le secteur a été rehaussé cette année avec l’amélioration du budget de santé porté à 836 millions de dollars, contre 735 millions en l’an dernier et 519 millions en 2022. Les experts de la santé ont salué ces efforts.

« Si l’on accorde ce prestige aux infirmiers et que l’on augmente leurs salaires, que l’environnement de travail s’améliore, avec un infirmier pour 10 patients, ce sera mieux. Les patients pourront recevoir de meilleurs soins et les infirmiers seront satisfaits de leur prestation de soins », a relevé Rhoda Bala, Infirmière en chef.

L’augmentation du budget Nigérian de la santé ne représente qu’environ 5 %, soit 15 % de moins que les prévisions pour une prospérité dans ce secteur dans chaque pays africain. Toutefois, le Nigeria a encore fort à faire pour contenir l’exode des agents de santé vers de meilleurs cieux.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africanews

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite