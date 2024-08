CAN 2025 : La liste de Brama Traoré sans Bertrand Traoré mais avec trois nouveaux

publicite

Le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, Brama Traoré, a annoncé la liste des joueurs convoqués pour les confrontations contre le Sénégal et le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une nouvelle fois, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo ne sont pas retenus. Cependant, Ousmane Camara, Abdoul Kader Ouattara et Mohamed Yabré font leur arrivée dans l’écurie de Brama Traoré.

Trois gardiens de but, huit défenseurs, huit milieux de terrain et six attaquants. C’est la composition de la liste du sélectionneur Brama Traoré publiée ce jeudi 29 août 2024. Bertrand Traoré et Issoufou Dayo ne sont pas convoqués pour ces deux rencontres qui opposent le Burkina Faso au Sénégal puis au Malawi.

Ces deux rencontres entrent dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le match contre le Sénégal est prévu le vendredi 6 septembre 2024 à Dakar. Le match contre le Malawi est programmé pour le mardi 10 septembre 2024.

Des nouveaux dans l’écurie

Cependant, Brama Traoré a fait appel à trois nouveaux joueurs. Il s’agit de Mohamed Yabré et Abdoul Kader Ouattara du Cercle Bruges et d’Ousmane Camara d’Auda en Lettonie. Trova Boni de San Antonio fait également son retour au sein de la sélection burkinabè.

Concernant les absents, Brama Traoré a maintenu que la porte n’était fermée à personne. Il a plutôt appelé les acteurs du football burkinabè à rester unis pour le succès des Étalons.

Les joueurs convoqués

Gardien de but : Hervé Kouakou Koffi (RC Lens), Farid Ouédraogo (Vita Club/RD Congo), Kilian Nikièma (Ado Den Haag/D2 Pays-Bas)

Défenseurs : Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Nasser Djiga (Etoile rouge de Belgrade/Serbie), Steeve Farid Yago (Aris Limassol/Chypres), Adama Nagalo (FC Nordsjælland/Danemark), Issa Kaboré (Manchester City), Mohamed Ouédraogo (SCR Altach/Autriche), Trova Boni (San Antonio/USA), Mohamed Yabré (SAO/Côte d’Ivoire)

Milieux de terrain : Sacha Bansé (Valenciennes/France), Cédric Badolo (Sheriff Tiraspol/Moldavie), Blati Touré (Pyramids FC/D1 Egypte), Gustavo Sangaré (FC Noah Yerevan/Armenie), Aziz Ki (Young Africans/Tanzanie), Ousmane Camara (Auda/Lettonie), Dramane Salou (Hapoel Haifa)

Attaquants : Dango Ouattara (FC Bournemouth/Angleterre), Hassan Bandé (HJK Helsinki/Finlande) Abdoul Kader Ouattara (Cercles Bruges/Belgique), Ousseni Bouda (Earthaquakes de San José/USA), Lassina Traoré (Shakthar Doneskt/Ukraine) Mohamed Konaté (Al-Riyadh SC).

