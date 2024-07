CAN 2025 : Burkina Faso, Sénégal, Malawi et Burundi dans le même groupe

Le Burkina Faso connait désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 prévue au Maroc. Le tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi 4 juillet 2024 a placé le Burkina Faso dans le même groupe que le Sénégal, le Malawi et le Burundi.

Les éliminatoires de la CAN 2025 débutent entre le 2 et le 10 septembre 2024 pour les deux premières journées. Les troisième et quatrième journée se tiennent entre le 7 et le 15 octobre tandis que les cinquième et sixième journées se disputeront du 11 au 19 novembre 2024.

Le Sénégal pour commencer

Le Burkina Faso affronte le Sénégal lors de la première journée des éliminatoires de cette CAN au mois de septembre prochain. Le match se tient à Dakar au Sénégal. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la CAN 2025 sauf dans le groupe du Maroc où une seule va se qualifier.

La préparation pour les éliminatoires de cette Coupe d’Afrique des nations (CAN) doit déjà commencer pour le sélectionneur Brama Traoré qui sait désormais à quoi s’attendre pour être au Maroc. Les phases finales de Coupe d’Afrique auront lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. 24 équipes participeront à cette compétition dans six stades.

Les différents groupes de la CAN ⤵️⤵️⤵️

