Cohésion : Les Forces armées nationales rassemblées autour du Drapeau national

Dans le cadre du renforcement de l’esprit du patriotisme, de la cohésion et de la solidarité entre les forces de défense implantées dans les garnisons de Ouagadougou, une cérémonie de montée des couleurs a eu lieu ce jeudi 4 juillet 2024, au camp Paspanga de la Gendarmerie Nationale. Cette cérémonie a été présidée par le Ministre d’État, Ministre de la défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly.

Les composantes de l’armée burkinabè se sont réunies dans la matinée de ce jeudi 1er Juillet 2024 au camp Paspanga de la Gendarmerie Nationale pour une cérémonie solennelle de montée des couleurs. Cet événement, présidé par le ministre d’État, ministre de la défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, visait à renforcer l’esprit du patriotisme, de la cohésion et de la solidarité entre les forces de défense du pays.

Escorté sous les notes des fanfares de l’armée, le drapeau national a flotté en l’air, magnifiant ainsi les trois couleurs de la patrie, symbole de patriotisme et d’engagement. Le ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly a réaffirmé l’engagement de l’armée burkinabè, à défendre la nation et veiller à la protection du peuple.

Cette cérémonie, en plus de faire vibrer les couleurs nationales a également permis de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les différents corps de l’armée. « On ne peut que parler de cohésion, parce qu’on se dit avoir la grande famille, c’est cette image qui est donnée ce matin, où nous nous retrouvons chez les gendarmes, sans crainte, sans rien », a mentionné le général de brigade Kassoum Coulibaly.

Témoin de cette marque de fraternité et de cohésion entre les différentes composantes de l’armée, le ministre de la défense et des anciens combattants a fait savoir que cet exercice va se répéter de façon continue.

« On le fera chaque premier jeudi du mois, pour faire passer certains messages que le commandement souhaite faire passer, et que aussi la parole soit donnée aux échelons subordonnés ainsi qu’aux subordonnés de poser des préoccupations essentielles, parce que ce n’est pas évident que dans nos bureaux nous ressentons ce qui se dit, mais souvent sur le terrain lors des grands rassemblements, la liberté est donnée pour que les gens puissent s’exprimer », a-t-il promis.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

