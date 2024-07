Barsalogho : Des populations hôtes et PDI se réunissent pour la cohésion sociale et le vivre ensemble

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association Relwendé des Jeunes et des Femmes pour la Culture de la paix au Burkina (ARJFCPB) a organisé, du 26 au 30 juin 2024 à Barsalogho, les 120 heures sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le déroulement des activités a été jugé satisfaisant par le comité d’organisation.

La suite après cette publicité

« 120 heures de cohésion sociale et de paix entre PDI et hôtes dans la commune de Barsalogho », c’était autour de ce thème que les populations hôtes et personnes déplacées internes (PDI) de la commune de Barsalogho se sont réunis du 26 au 30 juin 2024 pour cultiver la paix, l’amour, la cohésion et le vivre ensemble.

Initié par l’Association Relwendé des Jeunes et des Femmes pour la Culture de la paix au Burkina (ARJFCPB), elles visent à contribuer à la prévention de l’extrémisme violent et à la coexistence pacifique des communautés dans la commune de Barsalogho. Pour le président de l’Association, Adama Ouédraogo, grâce aux efforts consentis par les autorités du pays, les forces combattantes redonnent l’espoir aux Burkinabè.

« Aujourd’hui avec les efforts consentis par les plus hautes autorités de notre pays, nos forces combattantes sont en train de redonner espoir à tous les Burkinabè épris de paix. Nous prions que Dieu et les mânes de nos ancêtres les accompagnent afin que dans un futur proche, nous puissions regagner nos villages respectifs », a-t-il indiqué.

Des conférences publiques sur le rôle de la jeunesse dans la promotion du vivre ensemble, des séances de sensibilisation, de salubrité, et des activités sportives ont été les principales activités de ces quatre jours de partages entre les différentes communautés.

Selon le parrain de l’évènement, Docteur Saaga Sawadogo, l’initiative est noble et il précise que le Burkina Faso à la quête du vivre ensemble et de sa paix d’antan a besoin de la contribution de tous ses filles et fils.

« Dans un pays comme le Burkina Faso, surtout dans ce contexte particulier, il est opportun et capital de s’unir à travers une même voie, autour d’une table, et ce dans une dynamique de contribution à une meilleure organisation et à une véritable promotion de cohésion sociale et d’effort de paix », a-t-il soutenu.

En rappel, l’Association Relwendé des Jeunes et des Femmes pour la Culture de la paix au Burkina (ARJFCPB) a été créée en 2023. Elle fait de la promotion du développement endogène par la culture de la paix et du vivre ensemble son cheval de batail.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite