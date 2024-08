IN MEMORIUM : PARE Zoumana Jean François

publicite

15 Août 2023 – 15 Août 2024

<< Dans notre cœur, tu es une lumière qui ne s’éteint jamais >>

Voilà déjà 1 an qu’il a plus au seigneur de rappeler auprès de lui son serviteur Mr PARE Zoumana Jean François Agent à ESTPO.

En ce douloureux anniversaire, son épouse Mme PARE/ NANAMA Alida, ses enfants Fadila, Doria, Arthur, Achilée, la grande famille, et les familles alliées vous prient d’avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme, et vous invitent à vous unir d’intention aux messes qui seront célébrées en sa mémoire le jeudi 15 Août 2024 à 7 heures et 9 heures à la paroisse Saint Jean-Marie Vianney de Tampouy.

Union de prière !

