Certification aux normes comptables internationales IFRS/IPSAS

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI), en partenariat avec GLOBAL EXPERT à Abidjan organise la cinquième édition de formation certifiante aux normes comptables internationales IFRS/IPSAS

La suite après cette publicité

Objectif

Ce double certificat de spécialisation a pour objectif de permettre aux professionnels du domaine de maîtriser les normes IFRS destinées au secteur privé et IPSAS pour le public.

Public cible

Experts comptables, consolidateurs, DAF, Cadres comptables, financiers et fiscaux, contrôleur de gestion, Enseignant, étudiants, etc

Contenu indicatif

Module 1: Cadre conceptuel et pratique des normes IFRS,

Thèmes abordés

Les fondements des normes comptables internationales IFRS ;

Le cadre conceptuel des normes comptables internationales IFRS ;

Panorama des normes de présentation de l’information financière ;

Panaroma des normes d’évaluation des actifs et passifs financiers ;

Panaroma des normes d’instruments financiers ;

Panaroma des normes d’évaluation des produits, impôts, variation des cours ;

Consolidation en normes comptables internationales IFRS ;

Normes spécifiques et sectorielles ;

Interprétations SIC , IFRIC et IFRS Pour PME ;

Mise en œuvre du projet IFRS dans l’entité ;

Module 2: Cadre conceptuel et pratique des normes IPSAS.

Thèmes abordés

Fondements et principales caractéristiques des normes comptables internationales IPSAS ;

Présentations des états financier IPSAS ;

Traitement des actifs selon les normes comptables internationales IPSAS ;

Traitement des passifs selon les normes comptables internationales IPSAS ;

Charges, produits et reconnaissance des revenus ;

Les autres normes comptables internationales IPSAS.

Coût du certificat

Le coût de la formation est de 500 000 pour les candidatures individuelles et 600 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles.

Calendrier de formation

Dépôt des dossiers : jusqu’au 23 Août 2024

Durée de la formation : 23-31 Août 2024

Période de formation : 16h à 21h30 en semaine (8h à 16h30 les week-ends)

Condition de validation

Les modules feront l’objet d’une évaluation des compétences. La délivrance du certificat est conditionnée par la validation des modules avec une moyenne de 12 au moins.

Formateur

La formation est assurée par Joël MABUDU, Expert-comptable diplômé, certifié aux normes internationales, co-rédacteur du SYSCOHADA révisé et du plan comptable de l’UEMOA, co-rédacteur du système comptable des entités à but non lucratif (SYSCEBNL)

Il est titulaire de plusieurs certificats de spécialisation portant notamment sur :

les normes comptables internationales,

la gestion comptable et budgétaire de l’État (comptabilité publique),

la finance de marché,

la cession, acquisition et transmission d’entreprise.

Pour vous inscrire ici

https://forms.gle/Uvqcgm35i7tFwAax9

Pour plus d’informations sur nos offres, merci de visiter notre site

www.lecagei.com

Contact

Info line 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

E- mail: [email protected]

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite