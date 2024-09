Foire des métiers de la région du Centre-nord : Educo et partenaires, toujours dans la dynamique d’autonomisation de la jeune fille et de la femme

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Foire des métiers de la région du Centre-nord, 3e du genre, a été officiellement ouverte ce jeudi 19 septembre 2024 à Kaya, chef-lieu de ladite région.

La suite après cette publicité

Cette foire des métiers, a fait savoir Robert Tibo, Coordonnateur de base Educo du Centre-nord et du Sahel, représentant le directeur pays de Educo, est organisée dans le cadre du projet Promotion de l’accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité (PROMESSE-FP).

Ledit projet, a-t-il indiqué, vise à améliorer l’accès des filles et des femmes à une formation professionnelle de qualité dans un contexte de crise où les opportunités sont limitées. Depuis son lancement en mai 2021, a-t-il également fait remarquer, ce projet se concentre entre autres sur la formation de jeunes femmes et filles vulnérables aux métiers porteurs dans les régions du Centre-nord, du Nord, de l’Est et du Sahel .

« La foire que nous organisons aujourd’hui est une étape clé dans ce processus, car elle leur permet d’acquérir les outils nécessaires à la concrétisation de leur formation et à leur insertion socioprofessionnelle », a-t-il expliqué.

La foire des métiers, Robert Tibo la présentée comme un marché de promotion des métiers et d’achat-vente de matériels, d’outils ou d’équipements, de promotion des filières de formation, du savoir-faire et des produits finis du métier.

« Il s’agit ici, pour chaque bénéficiaire, muni de son bon d’achat, d’acquérir chacune son kit auprès des fournisseurs présents à la foire à concurrence du montant du bon et les expressions de besoins d’achat sont faites librement par les bénéficiaires », a-t-il davantage détaillé. A l’en croire, au total 24 millions de F CFA ont été mobilisés pour l’acquisition du matériel et la tenue de la foire.

Grâce à l’initiative d’Educo et ses partenaires, a relevé Adama Simporé, ministre de la communication du Naaba Koom du Sanmatenga, par ailleurs 1er Vice-président de la délégation spéciale de Kaya, 115 jeunes filles et femmes ont pu accéder à des formations de qualité.

Idrissa Gamsonré, Haut-Commissaire de la province du Sanmatenga, représentant le Gouverneur de la région du Centre-nord, a encouragé les bénéficiaires à devenir des artisans majeurs de développement de la région. « Cette journée marque le début d’une étape dans votre parcours professionnel. Vous avez appris des compétences…Je vous encourage à saisir cette opportunité et à devenir des artisans majeurs de développement de notre région », a-t-il appelé.

Bibata Bangré/Sawadogo, bénéficiaire ayant reçu une formation en saponification, a dit toute sa gratitude à Educo et ses partenaires. « J’ai reçu une formation en saponification durant 6 mois. Cette formation de qualité va beaucoup nous aider à pouvoir aussi aider nos familles. On remercie Educo et ses partenaires. Dieu seul pourra mieux les récompenser », a-t-elle déclaré.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré

La Fundación Educación y Cooperación (Educo) est une ONG globale de coopération pour le développement et d’action humanitaire intervenant dans plus de 14 pays d’Amérique Latine, d’Asie, d’Europe et d’Afrique en faveur des droits des enfants et en particulier, leur droit à une éducation équitable, transformatrice, inclusive et de qualité. Elle œuvre depuis plus de 25 ans pour un monde meilleur où tous les enfants jouiront pleinement de leurs droits et mèneront une vie digne. Présente au Burkina Faso depuis 2004, elle accompagne l’Etat burkinabè dans plusieurs domaines dont celui de la création d’emploi à travers le Projet de Promotion de l’accès des filles à un Système Éducatif et de Formation Professionnelle de qualité dans les régions du Sahel, du Nord, de l’Est et du Centre Nord du Burkina Faso (PROMESSE-FP). Mis en œuvre par le consortium Educo, Solidar Suisse (chef de file) et Aflatoun, ce projet est financé par l’ambassade du Royaume des Pays-Bas et opérationnalisé par l’Association pour la promotion et l’intégration de la jeunesse du Centre-Nord pour le compte de Educo (APIJ CN).

TSPZ

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite