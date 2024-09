Burkina Faso : L’artiste burkinabè Imilo Lechanceux fait preuve de solidarité à l’occasion de son anniversaire

publicite

Le 20 septembre marque la commémoration de l’anniversaire de l’artiste burkinabè Imilo Lechanceux. En marge de cette date importante, l’artiste a tenu une journée charité le 19 septembre 2024, en faisant don à l’action sociale de l’armée, et à la maternité de Zagtouli.

L’artiste burkinabè Imilo Lechanceux, figure emblématique de la musique urbaine au Burkina Faso a marqué son anniversaire d’une pierre blanche. A la veille de cet événement, il a organisé une journée de solidarité au profit de l’action sociale de l’armée et la maternité de Zagtouli.

Ce geste altruiste témoigne de l’engagement citoyen de l’artiste qui, au-delà de sa carrière musicale, souhaite faire parler de lui dans l’humanitaire. A travers un don composé essentiellement de vivres, et d’autres produits de premières nécessités, Imilo Lechanceux a exprimé sa reconnaissance envers les forces de défense et de sécurité engagées dans la protection du pays.

« Cette année au lieu de fêter mon anniversaire dans un bar, dans un maquis, ou dans un concert, mes partenaires et moi avons décidé d’offrir ce qu’on a aux FDS, aux familles des FDS tombées au front. Donc, on a envoyé ce qu’on pouvait à savoir des tonnes de riz, des couches, du lait, des biscuits, des kits d’accouchement, parce qu’il y a des femmes des FDS aussi enceintes. Pour moi, c’est contribuer aussi à défendre la patrie », a-t-il lancé.

Pour le directeur de l’action sociale et des blessées en opération, le colonel major, Sié Remi Kambou, c’est avec grande satisfaction qu’il a reçu l’artiste et son staff. Ce geste à l’en croire est noble, et va certainement contribuer à soulager un tant soit peu des familles dans le besoin.

« Merci d’avoir pensé à ces personnes. D’habitude c’est aux déplacées internes qu’on fait des dons. On oublie que ceux qui font la guerre ont aussi besoin d’aide. Nous sommes des militaires, on ne crient pas partout qu’on a faim, mais souvent c’est dur.

On voit souvent sur les réseaux des gens qui fêtent leurs anniversaires à coup de millions mais vous, vous avez pensé à faire une œuvre utile. Passez le message aux autres, afin qu’ils emboîtent le pas. Je crois que les bénéficiaires seront contents de savoir que Imilo Lechanceux a pensé à eux », a laissé entendre le colonel major Sié Remi Kambou.

L’artiste entend perpétrer ce geste de bonne foi dans les années à venir. Il a aussi invité tous un chacun à mettre la main dans la pâte, pour que la paix retrouve son trône au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

