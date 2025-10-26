Culture : Le FITMO et le Festival Rendez-vous chez Nous célèbrent leurs 20e et 16e éditions

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 secondes
0 2 minutes de lecture

Le Festival International de Théâtre et de Marionnette de Ouagadougou (FITMO) et le Festival Rendez-vous chez Nous, se sont combinés pour offrir une édition particulière pour cette année 2025, placée sous le thème « Arts, Environnement et santé » et « se reconnecter ». Le festival a officiellement débuté le samedi 25 octobre 2025 à Ouagadougou et se poursuit jusqu’au 30 octobre 2025 à l’espace culturel Gambidi et au Musé National du Burkina.

Deux grands festivals burkinabè à savoir le Festival International de Théâtre et de Marionnette de Ouagadougou (FITMO) et le Festival Rendez-vous chez Nous, ont jugé important de se mettre ensemble pour offrir à la population des spectacles exceptionnels et particuliers. Cette édition reçoit 15 pays invités dont le Mali est le pays qui parraine cette édition et le Niger est Co-parrain.

Le président du FITMO, le Dr Amadou Mandé

Au programme, du théâtre, la dance, l’art plastique, conte, musique, cirque, la marionnette et le spectacle de rue sont réservés aux spectateurs durant cette période avec une trentaine de troupes de divers pays d’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique attendues. Une quarantaine de spectacles seront donnés par ses troupes dans de diverses disciplines, selon les dires du président du FITMO, le Dr Amadou Mandé.

Le FITMO et le Festival Rendez-vous chez Nous ont décidé de s’unir pour créer un événement commun. L’objectif de ce couplage est de mutualiser les énergies et les ressources afin de mieux faire face aux défis.

« Le festival rendez-vous chez est un festival qui est spécialisé dans les arts de rue et le FITMO est un festival pluridisciplinaire mais qui est surtout un festival qui se passe dans les lieux généralement assez précis, et là on crée une rencontre entre l’extérieur et l’intérieur pour permettre de donner un festival multidimensionnel aux populations », a indiqué le président.

Le Dr Idrissa Zonon, représentant du ministre

La cérémonie a été présidée par le conseiller technique du ministre de la communication, de la Culture, des Arts et du tourisme le Dr Idrissa Zonon, représentant du ministre qui a présenté les mots d’ouverture officiel de la 20e édition du FITMO et la 16e édition du Festival Rendez-vous chez Nous.

A entendre le représentant du ministre, le théâtre et la marionnette tout comme les arts de la rue sont des vecteurs puissants de dialogue, du mémoire et de transformation sociale car il selon lui, il rassemble, interroge. « Il sont les miroirs de nos sociétés, le souffle de nos imaginaires et le ferment de notre vivre ensemble ».

Lire aussi⇒ Ouagadougou : Le FITMO et « Rendez-vous chez Nous » s’unissent pour une édition inédite placée sous le signe de la créativité

En rappel, le théâtre de la fraternité célèbre son 50e anniversaire lors de cette 20e édition du FITMO.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 secondes
0 2 minutes de lecture
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Amon Bazongo, expert en IA

« Nous Vaincrons » | IA et Innovation : L’expert Amon Bazongo plaide pour une stratégie technologique ambitieuse portée par l’État1

il y a 19 minutes

Technologies et Innovations : Les chercheurs burkinabè répondent au défi de l’industrialisation lors du 15ᵉ FRSIT

il y a 23 minutes

Nakambé : Une nouvelle mosquée R+3 pour l’éducation et la solidarité, financée à 100% par la communauté et la diaspora

il y a 1 heure
Quartier général Faso Mêbo

Faso Mêbo : Un mécanicien interpellé après l’utilisation détournée d’un véhicule de dépannage

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page