Culture : Le FITMO et le Festival Rendez-vous chez Nous célèbrent leurs 20e et 16e éditions

Le Festival International de Théâtre et de Marionnette de Ouagadougou (FITMO) et le Festival Rendez-vous chez Nous, se sont combinés pour offrir une édition particulière pour cette année 2025, placée sous le thème « Arts, Environnement et santé » et « se reconnecter ». Le festival a officiellement débuté le samedi 25 octobre 2025 à Ouagadougou et se poursuit jusqu’au 30 octobre 2025 à l’espace culturel Gambidi et au Musé National du Burkina.

Deux grands festivals burkinabè à savoir le Festival International de Théâtre et de Marionnette de Ouagadougou (FITMO) et le Festival Rendez-vous chez Nous, ont jugé important de se mettre ensemble pour offrir à la population des spectacles exceptionnels et particuliers. Cette édition reçoit 15 pays invités dont le Mali est le pays qui parraine cette édition et le Niger est Co-parrain.

Au programme, du théâtre, la dance, l’art plastique, conte, musique, cirque, la marionnette et le spectacle de rue sont réservés aux spectateurs durant cette période avec une trentaine de troupes de divers pays d’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique attendues. Une quarantaine de spectacles seront donnés par ses troupes dans de diverses disciplines, selon les dires du président du FITMO, le Dr Amadou Mandé.

Le FITMO et le Festival Rendez-vous chez Nous ont décidé de s’unir pour créer un événement commun. L’objectif de ce couplage est de mutualiser les énergies et les ressources afin de mieux faire face aux défis.

« Le festival rendez-vous chez est un festival qui est spécialisé dans les arts de rue et le FITMO est un festival pluridisciplinaire mais qui est surtout un festival qui se passe dans les lieux généralement assez précis, et là on crée une rencontre entre l’extérieur et l’intérieur pour permettre de donner un festival multidimensionnel aux populations », a indiqué le président.

La cérémonie a été présidée par le conseiller technique du ministre de la communication, de la Culture, des Arts et du tourisme le Dr Idrissa Zonon, représentant du ministre qui a présenté les mots d’ouverture officiel de la 20e édition du FITMO et la 16e édition du Festival Rendez-vous chez Nous.

A entendre le représentant du ministre, le théâtre et la marionnette tout comme les arts de la rue sont des vecteurs puissants de dialogue, du mémoire et de transformation sociale car il selon lui, il rassemble, interroge. « Il sont les miroirs de nos sociétés, le souffle de nos imaginaires et le ferment de notre vivre ensemble ».

En rappel, le théâtre de la fraternité célèbre son 50e anniversaire lors de cette 20e édition du FITMO.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24