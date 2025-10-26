Tour du Faso 2025 : Paul Daumont remporte l’étape de Bobo-Dioulasso et s’offre le maillot jaune

0 Partages Partager Twitter

La troisième étape du Tour International du Faso s’est disputée à Bobo-Dioulasso sur le boulevard de la Révolution, en circuit fermé. Elle s’est tenue sur 116,100 km, soit 10 boucles de 11,610 km, et comprenait trois sprints intermédiaires. Au bout de 2 heures 48 minutes 08 secondes, l’Étalon Paul Daumont a remporté cette étape avec une vitesse moyenne de 41,431 km/h.

À 9h28, la troisième étape du Tour International du Faso a démarré avec 65 coureurs sur le boulevard de la Révolution de Bobo-Dioulasso. La course s’est tenue sur une distance de 116,100 km, soit 10 fois 11,610 km.

Dès le premier point chaud, c’est-à-dire au Km 34,830, c’est le Mali qui a pris les commandes avec Tiémoko Diallo. Mais très rapidement, les Étalons ont repris les rênes dès le deuxième point, avec Paul Daumont au km 69,660, soit après six tours parcourus. Il a tenu la tête jusqu’au dernier virage, le dernier point chaud au km 92,88. Fort de cette avance, il est arrivé sur la ligne en premier lors de cette étape.

La course s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, avec un climat également chaud. Pour preuve, celui qui détenait le maillot jaune a subi trois crevaisons. À quatre tours de la fin, Paul Daumont a récupéré 3 secondes comme bonification pour le maillot jaune et s’est offert l’opportunité de retirer le maillot jaune au coureur belge. En remportant le deuxième point chaud, ses points lui ont permis de s’emparer du maillot jaune de cette édition.

Pour le directeur technique national de la Fédération du cyclisme, Martin Sawadogo, cette victoire a été possible grâce au respect des consignes. « Les consignes ont été très bien respectées, l’allure a été difficile, mais en dépit de tout ça, c’est l’objectif qu’on recherchait. Cet objectif, c’est la victoire et le maillot jaune. Félicitations à toute l’équipe », a salué Martin Sawadogo.

Quant au champion de l’étape, cette victoire a été possible grâce à un travail d’équipe. « Si Saturnin n’avait pas été là, ça aurait été un petit peu plus compliqué pour moi, parce qu’il aurait fallu que je gère les gars qui ne voulaient pas arriver au sprint. Il a roulé, il a mis le tempo et on est venu groupé à quatre pour l’arrivée, et j’ai fait le sprint », a-t-il expliqué.

Paul Daumont, absent à l’édition dernière, est le tenant du titre de 2023. Il avait aussi remporté cette étape cette année-là. Dans cette édition, il a été suivi par le Maroc et la Belgique. Cette étape est la 14ème disputée à Bobo-Dioulasso en circuit fermé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24