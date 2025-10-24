Tour du Faso 2025 : Le Marocain Ed Alouani Driss ouvre le bal des victoires

0 Partages Partager Twitter

La première étape de la 36ᵉ édition du Tour international du Faso s’est disputée ce vendredi 24 octobre 2025 sur l’axe Ouaga-Koudougou, soit sur une distance de 120,280 km. Dès le top départ, 63 coureurs issus de 11 équipes de 9 pays ont débuté cette étape, qui comptait deux points chauds. Au bout de 2h50mn53s de pédalage, c’est le Marocain Ed Alouani Driss qui a remporté cette étape avec une vitesse moyenne de 42,232 km/h.

8h35 minutes, c’est l’heure exacte du top départ de cette 36ᵉ édition du Tour international du Faso. Cette première étape de cette édition s’est déroulée sur l’axe Ouaga-Koudougou en passant par Sabou, soit une distance de 120,28 km.

Une fois le ton donné, les coureurs ont rapidement mis le pied sur la pédale. Dès la sortie de Ouagadougou, 6 coureurs, dont Soumaila Ilboudo, Wahabou Bouda, Kanhaye Soulama et Saturnin Yaméogo du Burkina, le Malien Djandouba Diallo et le Ghanéen Allotey Alexandre, se sont détachés du peloton (échappée). Mais au Km 60, avant l’arrivée du premier point chaud à Kokologho, ils se sont fait rattraper par le peloton. Ce point a été remporté par Saturnin Yaméogo.

À quelques kilomètres du deuxième point chaud, 11 coureurs se sont une fois de plus échappés. Parmi eux figuraient 6 Burkinabè, 2 Maliens, un Marocain, un Belge et un Béninois. À 25 km de l’arrivée, les 11 coureurs gardaient toujours le cap avec un écart de 7 minutes et 50 secondes. Ce point a été remporté par Daouda Soulama.

À l’arrivée, le pays tenant du titre, le Maroc, grâce à Ed Alouani Driss, a franchi en premier la ligne d’arrivée avec un temps de 2h50mn53s et une vitesse moyenne de 42,232 km/h. Il a été suivi par le Burkinabè Souleymane Koné et le Belge Yaxano Smet. La ville de Koudougou a accueilli sa 33ᵉ arrivée d’étape de ce Tour. Cette première étape du 36ᵉ Tour du Faso est également la 364ᵉ étape du Tour du Faso depuis 1987.

Il faut rappeler que cette étape s’est disputée sans enjeu, car elle ne sera pas comptabilisée, ni en temps, ni en points. Elle a permis simplement de déterminer les porteurs des différents maillots du Tour.

La raison était de donner la possibilité à l’équipe du Cameroun, actuellement en route pour Ouagadougou, de participer à la compétition. Autrement dit, les choses sérieuses du 36ᵉ Tour du Faso commencent véritablement à partir de la prochaine étape.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24