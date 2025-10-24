Ouagadougou : La DGSV et la Brigade Laabal traquent les abattages clandestins pour protéger la santé publique

Une vaste opération de répression des abattages clandestins a été menée dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre 2025 à Ouagadougou. Cette action conjointe de la Direction générale des services vétérinaires (DGSV) et de la Brigade Laabal s’inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire des denrées d’origine animale.

Selon les autorités vétérinaires, ces opérations visent à lutter contre les pratiques illégales d’abattage et de commercialisation de viande, qui échappent aux contrôles officiels. Les acteurs concernés rappellent que ces activités clandestines constituent un danger réel pour la santé publique, en raison du non-respect des règles d’hygiène et de la traçabilité sanitaire.

« C’est pas bon », a laissé entendre un agent de terrain, soulignant que la viande issue d’un abattage non contrôlé peut paraître saine mais devenir impropre à la consommation au cours du transport. En effet, le non-respect des conditions de conservation et de transport favorise la prolifération de germes pathogènes et altère la qualité du produit destiné au consommateur.

D’un point de vue réglementaire, la DGSV rappelle que toute viande destinée à la vente doit suivre le circuit normal d’abattage, c’est-à-dire dans un lieu agréé et sous la supervision d’un vétérinaire.

Ce dernier délivre un certificat sanitaire d’origine, obligatoire pour tout transport. À l’arrivée, un second vétérinaire est chargé de vérifier la conformité du produit avant toute mise sur le marché.

Par cette opération, la DGSV et la Brigade Laabal réaffirment leur détermination à assurer la sécurité sanitaire des aliments et à protéger les consommateurs contre les risques liés aux viandes issues des circuits illégaux. Les contrevenants s’exposent désormais à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.