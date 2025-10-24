Lutte contre le VIH/SIDA : L’association Tends-moi la Main plaide pour une meilleure intégration dans les politiques communales

Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, l’association Tends-moi la Main (ATM), en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé ce vendredi 24 octobre 2025 à Ouagadougou, un atelier de concertation d’une journée avec les acteurs communaux. L’objectif était de favoriser l’intégration de la lutte contre le VIH dans les politiques et activités de la commune de Komsilga et de l’arrondissement 7 de Ouagadougou.

Cet atelier visait à encourager la prise en compte du VIH/SIDA dans les actions locales à travers un cadre d’échanges entre les différents acteurs communaux.

Selon Aïcha Tiendrébeogo/Ouédraogo, présidente de l’ATM, le but principal de ce cadre est de plaider pour la création d’une ligne budgétaire spécifique dédiée à la lutte contre le VIH/SIDA.

« Il existe déjà une ligne dans le plan de développement communal liée à la santé, mais nous souhaitons qu’il y ait une ligne spécifique pour mieux prendre en compte la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA dans nos communes », a-t-elle déclaré.

La présidente de l’association a également souligné la rareté croissante des financements destinés aux activités de sensibilisation, une situation due au retrait progressif de plusieurs partenaires internationaux.

« L’idée, c’est que nous puissions réfléchir ensemble, communes, société civile et partenaires pour voir comment mobiliser des ressources endogènes et assurer nous-mêmes la continuité des actions, sans attendre uniquement les financements extérieurs », a-t-elle ajouté.

Parmi les résultats attendus de cette rencontre figurent l’information des acteurs communaux sur l’état actuel de la lutte contre le VIH/SIDA et leur rôle dans la réponse locale, l’identification des opportunités et axes d’intégration du VIH dans les activités communales, ainsi que la mise en place d’un cadre de collaboration durable entre la commune, les organisations de la société civile et les partenaires techniques.

Aïcha Tiendrébéogo/Ouédraogo n’a pas manqué de rappeler l’urgence de renforcer les actions de prévention, avertissant que si rien n’est fait, la maladie pourrait regagner du terrain. « L’idée, c’est de remettre les pendules à l’heure, de recentrer les efforts sur la prévention et d’éviter un nouveau pic de la prévalence », a-t-elle conclu.

Aurelle KIENDREBEOGO et Mahoua SANOGO (stagiaire)

