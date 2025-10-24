Annonce | PROMO JETOUR X70 AVEC SPB INTERNATIONAL
Offrez à votre famille le meilleur du confort avec la JETOUR X70 !
Découvrez le plaisir de conduire un SUV premium, spacieux, élégant et conçu pour la sécurité et le bien-être de toute la famille.
Prix exceptionnel : 17 999 999 F CFA TTC
Et profitez d’avantages exclusifs :
– 1 an d’assurance tous risques offert
– Révision gratuite jusqu’à 10 000 km
Faites un pas vers un quotidien plus serein, plus confortable et plus sûr.
📍 SPB International – Ouaga 2000
📞 25 50 37 37 / 25 50 38 38
Toute la gamme JETOUR sur www.spbinternational.net
JETOUR X70 — L’élégance et la puissance au service de votre confort.
#JETOURX70 #DriveYourFuture #SPBInternational