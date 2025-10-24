Tour du Faso 2025 : Les petits plats déjà mis dans les grands, preuve d’un Burkina résilient

0 Partages Partager Twitter

À quelques heures de la 36ème édition du Tour cycliste international du Faso, le Comité d’organisation a dévoilé le jeudi 23 octobre 2025, la liste des équipes en lice et les différents itinéraires. Pour cette édition, les Étalons cyclistes, la Belgique, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Maroc, le Niger, le Togo, le Cameroun et le Mali répondent présents.

Tout est fin prêt pour la 36ème édition du Tour cycliste international du Faso. Les équipes, les itinéraires et tous les paramètres nécessaires à cette édition ont été dévoilés en présence du ministre en charge des sports, Roland Somda. Ce dernier a salué l’engouement autour de l’événement.

« C’est le signe éclatant de la confiance que vous nous accordez, et cela confirme que le Burkina Faso est un pays debout, résilient et résolument tourné vers la souveraineté, la paix, la stabilité et le développement, sous l’impulsion du Camarade Président, le Capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré le ministre.

De même, il a ajouté : « À travers cette grande fête du cyclisme, le Burkina Faso affirme au monde entier qu’il demeure une terre d’hospitalité, de courage et de fierté ; un pays qui continue d’inspirer et de rassembler par le sport ».