Communiqué | Tirage n°4 de la Tranche Commune Entente 2025 : Tentez de gagner 20 000 000 FCFA avec le Faso Loto !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 13 secondes
0 Moins d’une minute

C’est le grand jour du quatrième tirage de la Tranche Commune Entente 2025 !

Participez dès maintenant au Faso Loto 5/90 avec seulement 500 F CFA et tentez de remporter jusqu’à 20 000 000 F CFA à la TCE 2025, placée sous le signe du Togo.

📅 Quatrième tirage : lundi 27 octobre 2025

🚫 Jeu interdit aux moins de 18 ans 

Ne manquez pas cette nouvelle occasion de devenir millionnaire grâce à la LONAB !

🔗 Jouez dès aujourd’hui sur www.fasoloto.bf

#LONAB #TCE2025 #FasoLoto #FasoLoto5sur90 #GagnezAvecLaLONAB #JeuResponsable

Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

