Communiqué | Tirage n°4 de la Tranche Commune Entente 2025 : Tentez de gagner 20 000 000 FCFA avec le Faso Loto !

C’est le grand jour du quatrième tirage de la Tranche Commune Entente 2025 !



Participez dès maintenant au Faso Loto 5/90 avec seulement 500 F CFA et tentez de remporter jusqu’à 20 000 000 F CFA à la TCE 2025, placée sous le signe du Togo.



Quatrième tirage : lundi 27 octobre 2025

Jeu interdit aux moins de 18 ans



Ne manquez pas cette nouvelle occasion de devenir millionnaire grâce à la LONAB !



Jouez dès aujourd’hui sur www.fasoloto.bf



