CAN Maroc 2025 : Avec 87 buts inscrits, la phase de poules laisse place aux matchs couperets

La phase de groupes de la CAN Maroc 2025 a tenu toutes ses promesses. Du jeu, du dynamisme, du suspense et une avalanche de buts ont lancé ce tournoi. Réparties en six groupes, les équipes ont inscrit un total de 87 buts, vitrine éclatante du talent africain, entre confirmations attendues et révélations saisissantes. Du réalisme clinique du Maroc à la puissance offensive du Nigeria, en passant par une Algérie joueuse et prolifique, chaque rencontre a livré son lot d’émotions fortes.

Dans son groupe, le Burkina Faso a terminé à la deuxième place avec 6 points. Une performance de haut vol que la nation n’avait pas réitérée avec une telle autorité en phase de poules depuis 1998.

Les exploits individuels n’ont pas manqué : Mohamed Salah, décisif pour l’Égypte, et Riyad Mahrez, auteur d’un triplé avec l’Algérie, ont rappelé que cette CAN se joue autant sur les dynamiques collectives que sur les éclairs de génie.

À l’inverse, l’Angola et le Zimbabwe quittent la compétition, incapables de convertir leurs temps forts. Le dénouement du Groupe B a d’ailleurs rappelé une évidence : dans les matches serrés, les joueurs de référence font basculer la balance.

Le point sur les groupes

Groupe E : Dominé par l’Algérie, le Burkina Faso s’est montré constant pour s’emparer de la deuxième place. Le Soudan, quant à lui, s’offre une place parmi les meilleurs troisièmes grâce à son organisation et sa combativité.

Groupe F : La Côte d’Ivoire, emmenée par un Amad Diallo en feu, a pris la tête. Le Cameroun se qualifie également, porté par la fraîcheur de ses jeunes talents, Karl Etta et Christian Kofane, tous deux buteurs décisifs.

Groupe D : Le Sénégal a pris les commandes avec 7 points, s’appuyant sur son duo d’attaque Nicolas Jackson – Sadio Mané.

Groupe C : La Tanzanie, malgré l’absence de victoire, parvient à se hisser parmi les meilleurs troisièmes, tandis que le Nigeria a signé un sans-faute historique avec trois victoires en trois matches.

Groupe B & A : L’Égypte s’est adjugé la tête du Groupe B (7 points). Dans la poule A, le Maroc a avancé avec autorité, alors que le Mali a survécu grâce à sa discipline tactique.

Tous les membres du chapeau 1 (Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d’Ivoire) et du chapeau 2 (Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso) lors du tirage au sort seront présents au tour suivant.

Cette phase initiale a servi de scène d’expression tant aux jeunes talents qu’aux cadres expérimentés. Avec une moyenne offensive impressionnante, la phase à élimination directe s’annonce féroce. Elle débute le 3 janvier 2026 à 16h GMT. Le choc tant attendu entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire se tiendra, quant à lui, le 6 janvier 2026 à 19h.

